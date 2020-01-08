Обманули смерть и не сели на фатальный рейс. Пять историй людей, которым повезло

Два человека не сели на борт лайнера Тегеран-Киев, который сегодня утром разбился близ иранской столицы, хотя были зарегистрированы на рейс. Пока неизвестно, почему именно они не сели на борт. LIGA.net решила вспомнить пять примеров, когда по счастливому стечению обстоятельств пассажиры пропускали рейс, который мог стать для них последним.

ЗАБЫЛ ПАСПОРТ. В ноябре 2016 года бразильский футбольный клуб Шапекоэнсе отправился в Колумбию, чтобы сыграть в первом финальном матче Южноамериканского кубка против местного Атлетико Насьоналя. Вместе с командой должен был лететь и сын главного тренера Матеус Сароли. Но уже в аэропорту футболист обнаружил, что забыл паспорт. Поэтому самолет улетел без него. При подлете к месту назначения лайнер врезался в гору около Ла-Униона. Из находившихся на его борту 77 человек выжили пятеро. Среди погибших оказался и отец Сароли Кайо Жуниор.

ОТГОВОРИЛИ РОДИТЕЛИ. В мае 2016 года самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir с 56 пассажирами и 10 членами экипажа исчез с радаров, когда находился на высоте более 11 000 метров над Средиземным морем. Позже стало известно, что лайнер, который летел из Парижа в Каир, потерпел крушение у греческого острова Карпатос.

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Француз Мунир Намур заявил журналистам, что должен был лететь этим рейсом. После прибытия в аэропорт он в последний момент передумал и решил перенести свой полет на следующий день. "Даже мои родители говорили мне не садиться на самолет. Сами видите, что произошло", - сообщил Намур журналистам.

ВЫБОР ТРЕНЕРА. В сентябре 2011 российская хоккейная команда Локомотив летела в Минск на встречу с местным Динамо в рамках Континентальной хоккейной лиги. Однако авиалайнер Як-42 потерпел крушение через несколько минут после взлета. Причина катастрофы: кто-то из пилотов нажал на тормозные педали во время разбега самолета. В результате погибли 44 человека.

Первоначально вместо погибшего Александра Калянина с командой должен был лететь 20-летний хоккеист Максим Зюзякин. Однако незадолго до рейса Калянин оправился от травмы, в связи с чем тренерский штаб принял решение не брать Зюзякина на матч. В итоге молодой хоккеист остался тренироваться со второй командой. Кроме того, главный тренер Локомотива не взял с собой на матч тренера вратарей Йорму Валтонена и попросил его поработать с молодежной командой.

НЕОБЪЯСНИМОЕ ЧУТЬЕ. Голландский велогонщик Маартен де Йонг дважды на протяжении четырех месяцев не сел на борт самолетов, которые в последствии потерпели крушение. В марте 2014 года он планировал вылететь авиалиниями Malaysia Airlines из Куала-Лумпура в Пекин, чтобы принять участие в Туре Тайваня. Но в последний момент передумал, предпочтя более дешевый вариант переезда.

Авиалайнер Boeing 777-200ER, на котором должен был лететь велогонщик, исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта. На его борту находилось 239 человек, все они были признаны погибшими в результате "несчастного случая".

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Четыре месяца спустя де Йонг должен был лететь из Амстердама в Малайзию для выполнения спонсорских контрактов. Первоначально он взял билеты на рейс МН17 Malaysia Airlines. Но снова голландец решил сэкономить и выбрал вариант с пересадкой во Франкфурте. 17 июля 2014 года самолет рейса МН17 был сбит над подконтрольной боевикам территорией Украины. Погибли все 298 человек на борту.

В ТРЕХ МИНУТАХ ОТ СМЕРТИ. В марте 2019 года в Эфиопии потерпел крушение самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airline. Все 157 человек на борту погибли. Мог погибнуть и гражданин Греции Антонис Мавропулос, если бы не опоздал на рейс на три минуты. Он делал пересадку в Аддис-Абебе по пути на конференцию, организованную ООН в кенийской столице Найроби.

Мавропулос заявил, что у него было только полчаса между рейсами и ему повезло, что у него была только ручная кладь, иначе самолету бы пришлось его ждать. Грек летел бизнес-классом и его должен был сопровождать на рейс сотрудник аэропорта, но тот не пришел вовремя и Мавропулос пошел на посадку.

"Я наблюдал, как последние пассажиры заходят в самолет, и ничего не мог сделать. Я протестовал, как это делается в таких случаях. Мне выдали новый билет на следующий рейс, на три часа позже. Я ждал... Когда через три часа я попытался подняться на борт, они сказали мне: "Вы не можете сесть на борт, потому что вы единственный, кто не попал на борт пропавшего самолета", - рассказал он.

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