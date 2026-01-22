На каком языке мы будем говорить с нашими странами-друзьями? На каком языке будут говорить и – что важнее – думать мировые лидеры будущего?

Когда-то многие украинцы считали, что с друзьями мы говорим на русском. Более того, с братьями. Со старшим братом. "Язык межнационального общения – русский", – учили меня в школе.

С "дальним зарубежьем" мы говорили на английском. И периодически слышали призывы изучать китайский, потому что Китай будет доминировать в мировой экономике.

Насколько проще был мир! Точнее, иллюзия о мире.

С 2014 года русский укрепился в статусе языка врага. В новой картине Китай – центр оси зла. Китай остался "дальним зарубежьем".

А с друзьями мы говорили на английском.

Потому что условный Запад говорил на английском. Когда-то давно я пришла работать в большую немецкую компанию и с удивлением (и – честно – облегчением) прочитала во внутреннем документе: "Официальным рабочим языком в нашей компании является американский английский". Да, американский, потому что именно доминирование Америки в статусе "лидера свободного мира" продиктовало распространение английского как lingua franca.

Для меня сюжетная арка lingua anglica началась с "кровь, пот и слезы" Черчилля.

А вчера она для меня закончилась.

Закончилась, когда демократически избранный "лидер свободного мира" сказал: "Я диктатор. Иногда нужен и диктатор".

Я не поверила, когда прочитала. Я пошла проверять и не успокоилась, пока не услышала это и не увидела видео из Давоса.

Ну как успокоилась... This is the end of the world as we know it – напеваю эту песенку R.E.M. целое утро. Такая себе получилась музыкотерапия.

Всемирный экономический форум в Давосе все еще проходит на английском. Но на этот раз я вслушивалась в акценты: закрыто-рубленый – Стубба, шипящий - Рютте, воздушный - Макрона, мягкогорлый - фон дер Ляйен. Навроцкий не стеснялся своего ограниченного словарного запаса и безапелляционно просил модератора перефразировать вопрос. Даже канадец Карни начал свою знаковую речь на французском.

Кроме Карни, ни для кого из этих людей английский не является родным. Ни для кого из них английский не единственный.

Украина идет в ЕС. Несмотря на Брексит, английский остается основным языком Евросоюза, но надолго ли? Европейские лидеры говорят на английском, но не думают на нем. Их идеи рождаются на немецком, французском, нидерландском, итальянском, датском. Эти языки, а не английский, формируют их мышление, их идеи, их решения.

Мог бы франкоязычный лидер сказать: "Сделаем Францию снова великой"? Нет, французский политический аналог – "Франция сильна". Это констатация, не призыв к действию. Это не требует агрессии, борьбы. Это слова уверенных в себе людей, а не тех, кому надо самоутвердиться. Это слова людей, которые не стремятся перечеркнуть то, что было до них, а строят свое будущее на своем прошлом. Rendre la France grande à nouveau – долго, неудобно, неорганично. Оно может и ритмично, но не складывается в удобное MAGA, не помещается на кепку, не поднимает людей на штурм Капитолия.

Язык формирует мышление. Язык формирует решения. Язык формирует будущее.

Да, потеря американским английским своего международного статуса займет много десятилетий. Но для Европы – и для нас – он понемногу будет становиться языком "дальнего зарубежья". Как и китайский, и русский.

Далекого не столько в географическом смысле, сколько в геополитическом. На языке чужих, не своих.

Что же делать нам? Как быть своими для новой Европы, которая становится на ноги и обретает новую идентичность?

Прежде всего, говорить на своем. Например, Буданов в Давосе. Технологии скоро минимизируют барьеры к взаимопониманию, и на условных Давосах каждый сможет и говорить, и слышать все на родном. Украинский вполне заслуживает занять свое достойное место среди европейских языков. Украинский должен стать языком ближайшего зарубежья, языком добрых соседей, одним из языков большого сообщества.

Во-вторых. Изучать другие европейские языки. Второй иностранный в школе должен быть не факультативом, а важным предметом. Второй, а то и третий. Потому что понимать своих соседей и жить с ними в одном культурном пространстве – это важно. Языки друзей надо изучать.

Английским тоже не стоит пренебрегать хотя бы потому, что на нем создано огромное количество текстов, фиксирующих научные и технологические достижения, идеи, культуру.

Но чтобы быть готовыми к будущему в новом мире, одного только английского не хватит. Родной, европейский, английский – таким будет языковой минимум украинца на ближайшие десятки лет.

