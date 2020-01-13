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Почему они падают: все 26 000 авиакатастроф за 100 лет в семи графиках

Почему они падают: все 26 000 авиакатастроф за 100 лет в семи графиках - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
Александр Надельнюк
13.01.2020, 18:30

Анализ катастроф за 100 лет: убийственные семидесятые, США — бермудский треугольник, главная причина — человек

Рано утром 8 января возле аэропорта Тегерана иранскими военными был сбит пассажирский Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. На борту были 176 человек: все погибли. Это стало самой смертоносной аварией в истории украинской гражданской авиации.

Всего за первые 13 дней нового года произошло уже пять авиакатастроф в четырех погибли люди (помимо самолета МАУ 2 января в Судане разбился военный самолет Антонов, 18 погибших; 3 января на Шри-Ланке разбился самолет местных воздушных сил, четверо погибших; 12 января упал самолет в Пакистане во время распыления пестицидов над сельскохозяйственным полем, двое погибших). 

Январь 2020 — это аномалия? Когда пассажирские перевозки были безопаснее? Как вообще часто падают пассажирские самолеты? Чтобы ответить на эти вопросы, LIGA.net изучила, все авиакатастрофы с 1919 года, и узнали: в каком году и в какой стране было больше всего происшествий, какие основные причины аварий и какой процент людей выживает в крушениях самолетов.

41% авиакатастроф обошлись без жертв

Детальную информацию про аварии самолетов мы нашли на сайте историка авиакатастроф Ронана Хуберта. В его архиве есть данные о 26375 различных авариях самолетов.

Самая частая причина крушения — человеческий фактор (35%). Почти четверть приходится на технические неисправности, погодные условия — 6%. Террористическая атака или саботаж привели к 5% авиакатастроф (всю классификацию сделали авторы сайта).

15 500 авиакатастроф (или 59%) были с летальными жертвами. Среднее количество жертв — четыре человека. У относительно небольшой цифры простое объяснение: 76% авиакатастроф случается не с большими рейсовыми коммерческими самолетами. Так же разбиваются военные, учебные, частные, чартерные, почтовые и тд. 

Если выделить только рейсовые пассажирские самолеты, то за 101 год Хуберт насчитал 6190 трагически прерванных полетов. При этом только чуть больше половины (3206 катастроф) были с летальными жертвами. Суммарно в таких инцидентах погибли 76 194 человека. Или в среднем — 23 человека на трагический рейс. 

Самый неудачный год для пассажирской авиации стал 1985 год — тогда погибло 2102 человека. Но именно с 1980-ых началось сокращение количества жертв в катастрофах  рейсовых самолетов. За последние 10 лет, в авиакатастрофах погибло 3974 человека, что более чем в три раза меньше, чем в семидесятые и восьмидесятые годы.

Причины катастрофы (и их пропорция) рейсовых самолетов такие же, как и у всех типов перелетов (человеческий фактор — 36%, почти 21% — техническая неисправность, а 8% — из-за погодных условий, террористическая атака или саботаж привели к 3% авиакатастроф). Почти 70% всех аварий случается либо во время взлета, либо во время посадки самолета. 

Где случаются аварии

Ответ предсказуемый — там где больше всего летают. Бесспорный «лидер» США — на эту страну пришлось четверть (6500) всех авиакатастроф (среди всех видов перелетов, не только рейсовых). В разы меньше у Великобритании (1939) и Канады (1273), которые занимают второе и третье место соответственно. 

Катастрофы рейсовых самолетов чаще всего происходили в тех же США, тут разбились 13% (812) всех пассажирских самолетов. На втором месте Россия, где произошло более 10% (621) всех крушений. Канада замыкает тройку — Канады 5% (331).

На территории Украинской ССР и независимой Украины с 1927 года (за 92 года) произошло 66 авиакатастроф рейсовых самолетов, в которых погибло 1532 человека. Для сравнения в автомобильных авариях за 2018 год в Украине погибло 3350 человек. 

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