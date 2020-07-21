Максим Кривош захватил заложников, выдвинул требования, заставил Зеленского частично их выполнить, а потом сдался. Вся история в одном тексте

Более 12 часов Максим Кривош удерживал в заложниках 13 пассажиров автобуса в центре Луцка. Что известно о захватчике, какие требования выдвинул президенту Владимиру Зеленскому и чем все закончилось: LIGA.net собрала в одном месте все, что нужно знать о главной истории вторника.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 21 июля около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус, в котором находились 13 заложников. Захватчик заявил о том, что он вооружен и автобус заминирован. Силовики сразу же оцепили место происшествия, людей не пускали в район операции и запретили снимать автобус.

Около 12:00 террорист выбросил из автобуса гранату, однако она не взорвалась, поскольку чека не была выдернута. В МВД предположили, что таким образом захватчик решил показать серьезность своих намерений и что у него действительно есть оружие.

Позже появилась аудиозапись разговора Плохого с сыном одной из заложниц. Террорист потребовал обзвонить журналистов, чтобы переслать им требования. Также захватчик звонил с идентичными требованиями главреду Цензор.нет Юрию Бутусову.

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Периодически террорист открывал огонь. В частности, он стрелял по летающему над автобусом дрону силовиков. После одной из таких попыток дрон отлетел в сторону, а захватчик бросил взрывпакет.

Более девяти часов заложники оставались без воды, поскольку Плохой отказывался подпускать кого-либо к автобусу. Лишь около 18:30 террорист позволил замглавы Нацполиции принести под автобус упаковки воды.

Позже с захватчиком связались львовские журналисты. Злоумышленник требовал внимания медиа, так как уверен, что таким образом его требования будут выполнены быстрее. По его словам, в автобусе есть раненый, беременная женщина и ребенок.

ЧТО ТРЕБОВАЛ ЗАХВАТЧИК. Правоохранители установили, что захватчик имеет прозвище Максим Плохой. Именно под этим именем террорист зарегистрирован в социальных сетях, где он обнародовал свои требования.

Он хочет, чтобы первые лица Украины (в том числе Владимир Зеленский, Арсен Аваков, Игорь Коломойский и Ринат Ахметов) записали видео с признанием "Я – террорист в законе". Кроме того, президент должен выложить заявление с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года – смотреть всем".

СПРАВКА. "Земляне" - документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Закадровый текст в фильме читает актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме Джокер (2019)

Также захватчик опубликовал в соцсетях видео, где с автоматом в руках поздравляет зрителей "с днем антисистемы". Позже его аккаунты в соцсетях (за исключением запрещенной в Украине ВКонтакте) были заблокированы.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ТЕРРОРИСТЕ. Настоящее имя захватчика - Максим Кривош. Ему 44 года, родился в Оренбургской области РФ. По информации замминистра внутренних дел Антона Геращенко, Кривош имеет две судимости за разбой, мошенничество, вымогательство и незаконный сбыт оружия. Официально прописан в Дубно Ровенской области.

Кроме того, в апреле 2020 года Луцкий горрайонный суд Волынской области взыскал с человека с полностью идентичными инициалами более 10 000 гривень. Суд установил, что Кривош получил эту сумму в качестве аванса за нумизматическую монету, однако не прислал товар на почту покупателю.

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В 2014 году была издана книга Кривоша "Философия преступника", где захватчик рассказывал о восьми годах в тюрьме. В своей книге он пишет, что рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым". Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли. Также Кривош учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви.

Журналисты-расследователи проекта Слідство.Iнфо обнаружили, что в 2015-м Кривош зарегистрировал торговый знак с надписью "Я могу". Такой же символ изображен и на книге "Философия преступника" авторства Максима Плохого, а также на футболке, в которую захватчик одет на фото во ВКонтакте.

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ. В 20:30 Аваков сообщил о том, что террорист отпустил трех заложников: пожилую женщину, подростка и молодую беременную девушку.

Спустя пол часа Зеленский выполнил одно из требований захватчика и опубликовал в Facebook видео. "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - сказал Зеленский. А в комментариях под видео президент запостил скриншоты требований террориста.

Видео: Украинская правда

Около 21:40 силовики начали штурм и к автобусу подъехал БТР. Прозвучал запланированный технический взрыв для отвлечения внимания. В результате спецоперации террорист был задержан, а все заложники освобождены.

Позже на брифинге замглавы Нацполиции Евгений Коваль сообщил, что в результате длительных переговоров террорист согласился сдастся, вышел из машины и положил оружие.

По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, трое заложников были освобождены после разговора террориста с президентом, а следующие десять - после того, как Зеленский записал видеообращение. После успешной спецоперации президент видео удалил.

Первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий заявил, что Кривош готовился к теракту и у него есть сообщники. В частности, один из них был задержан пару часов назад в Харькове.

"Он неуравновешенный человек. Нарисовал свой мир в голове. Он придумал свою месть этому миру…Это такой криминальный мир, который долго сидел в тюрьме и нарисовал свое понятие справедливости", - сказал на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков.

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