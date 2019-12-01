"Резкий товарищ". Кто такой Соболев, сын которого погиб. И что известно сейчас о деле

Вечером 1 декабря в центре Киева было совершено покушение на депутата Киевского областного совета от Блока Петра Порошенко Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын Александр. Кто такой Соболев и кто может стоять за покушением на него и убийством ребенка, – разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В воскресенье, 1 декабря, на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, обстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев вместе со своим сыном. "Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по пути в больницу", - сообщила пресс-служба киевской полиции в Facebook.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Соболев с семьей выезжал на своем Range Rover от ресторана "Марио" на улице Льва Толстого (по предварительной информации, Соболев является владельцем этого заведения, - ред.). В этот момент убийца подбежал к машине и произвел выстрел. В то же время по информации Украинской правды выстрел был осуществлен с автомобиля Lexus, который исчез с места происшествия.

Автомобиль Вячеслава Соболева (фото - facebook.com/butusov.yuriy)

По данному факту открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство. В столице введена специальная операция для розыска стрелявшего в автомобиль. Правоохранители допрашивают свидетелей и самого Соболева, который был доставлен в отделение полиции. Также правоохранители изымают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать стрелявшего.

КТО ТАКОЙ СОБОЛЕВ. Вячеслав Соболев - уроженец Енакиево. В 1997 году основал одну из первых торговых сетей в Донецке "Обжора". В 2016 году Служба безопасности Украины задержала главного бухгалтера "Обжоры" по подозрению в финансировании боевиков "ДНР". В СМИ тогда писали, что Соболев остается владельцем сети супермаркетов, которая продолжила работу в оккупированном Донецке. Сам Соболев и на тот момент глава партии Блок Петра Порошенко Юрий Луценко опровергли эту информации и сообщили, что Соболев продал "Обжору" еще в 2007 году. При этом Луценко публично пообещал, что кандидатура Соболева будет отозвана партией на местных выборах-2015. В итоге обещание не сдержали и Соболев прошел в облсовет по списку партии Петра Порошенко.

В 2002 году Соболев был избран депутатом Донецкого городского совета от союза "За единство, согласие и возрождение", который в свое время создал Виктор Янукович. В 2005 году Соболев был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко, а в 2006-2007 годах – государственным инспектором департамента по вопросам государственной безопасности аппарата СНБО. В 2010-2011 годах работал в НАК Нафтогаз Украины на должности заместителя главы правления.

У Соболева пятеро детей, самый младший сын родился в 2016 году. В 2011-2014 годах состоял в браке с дочкой российского политика и бизнесмена Бориса Шпигеля, который до 2013-го был членом Совета Федераций (сенатором).

КТО МОГ ЗАКАЗАТЬ УБИЙСТВО СОБОЛЕВА. Однозначного ответа на этот вопрос у правоохранителей на данный момент нет, сообщил LIGA.net высокопоставленный источник в Министерстве внутренних дел. Сейчас прорабатываются несколько версий. "Одна из версий - это давний конфликт Соболева с Артуром Емельяновым. Там идут многолетние суды вокруг недвижимости", - отметил собеседник.

Емельянов родом из Донецка, в 2010-2014 годах был заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины. В 2018 СБУ уличила его в финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". А ГПУ сообщила Емельянову о подозрении в незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.

Артур Емельянов (фото - скриншот видео)

В 2016 году Соболев в своем Facebook заявил, что ему подбросили записку с угрозами расправы. Организаторами "травли" тогда Соболев назвал "группу рейдеров" во главе с Емельяновым. "Еще до начала войны им удалось отобрать у меня недвижимость в Донецке, а сейчас они намерены рейдерским способом захватить торговый комплекс в Мариуполе", - писал тогда Соболев. Емельянов отреагировал на пост судебным иском, который он выиграл. Суд обязал Соболева опровергнуть обвинения в адрес экс-судьи.

Вторая версия - бизнес на неподконтрольной территории. "У Соболева остались магазины на оккупированной территории. Это версия также прорабатывается", - сообщил собеседник LIGA.net в МВД. По его словам, Соболев – "резкий товарищ и за словом в карман не лез". "Он ездил без охраны. Видимо, не считал, что есть какая-то опасность", - рассказывает источник.

Собеседник LIGA.net из МВД уверяет, что поимкой стрелявшего занимаются лучшие следователи и правоохранители сделают все, чтобы задержать его.

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