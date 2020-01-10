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10.01.2020, 08:44

Тема дня. Что известно о крушении самолета в Иране спустя 48 часов

Тема дня. Что известно о крушении самолета в Иране спустя 48 часов - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Иранская ракета сбила Boeing, говорит Канада и Великобритания. Проблема в самолете, отвечает Иран. Офис президента Украины - молчит

Украинский самолет Boeing 737 компании МАУ, потерпевший крушение 8 января, был сбит Ираном. Соответствующее видео опубликовали журналисты NYT. Разведки США, Канады и Великобритании это подтвердили. Иран ожидаемо все отрицает. Украина - отмалчивается. Все факты спустя 36 часов - в материале LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Самолет вылетел около 06:00 утра по иранскому времени и, по данным транспондера с сайта Flightradar24, взлет прошел нормально. Но через несколько минут на высоте 2400 метров самолет загорелся, начал падать и в итоге - разбился.

Власти Ирана сразу объявили, что причина крушения – "технические неполадки лайнера". Представители авиакомпании МАУ на брифинге заявили, что самолет был новым и проходил плановое обслуживание за два дня до трагедии.

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Украина рассматривает семь версий произошедшего. Среди них: взрыв двигателя по техническим причинам и поражение самолета зенитной ракетой ЗРК. В пользу последней версии высказались лидеры Канады и Великобритании. По информации канадской разведки, самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". "Это, возможно, было непреднамеренно", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Кроме того, практически все американские медиа со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке написали, что самолет был сбит ракетой. По данным Newsweek, лайнер был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной НАТО как Gauntlet. CNN сообщил, что самолет был сбит двумя ракетами класса земля-воздух (SA-15) российского производства.

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При этом, по словам источников, инцидент был случайным: противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активирована после ракетного обстрела американских объектов в Ираке. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию технической неисправности самолета МАУ.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Иран сразу опроверг заявления западных стран. "Если ракета попадет в самолет, он будет свободно падать", - заявил глава управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. По его словам, "пилот пытался вернуться в аэропорт, но потерпел неудачу".

Журналисты The New York Time опубликовали видео, на котором, вероятно, зафиксирован момент попадания ракеты в самолет. Группа расследователей Bellingcat установила, что видео было снято в Паранде – пригороде Тегерана, где был отмечен последний сигнал транспондера самолета. 

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Президент Украины Владимир Зеленский пока никак не отреагировал на возможные доказательства вины Ирана в катастрофе. "Наша страна заинтересована, чтобы была установлено истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если вы имеете доказательства, которые помогут расследованию, просим предоставить их", - заявил Офис президента. В то же время, как сообщил журналист Юрий Бутусов, украинская госкомиссия, побывав на месте падения Boeing, не подтверждает версию неисправности двигателей и называет весьма вероятной версию теракта, столкновения с дроном или попадания ракеты.

В свою очередь Президент Ирана Хассан Рухани успел заверить, что иранские службы предоставят украинским экспертам оперативный доступ ко всем данным по катастрофе. В частности, еще не расшифрованы черные ящики с лайнера. Иранские следователи заявили, что они повреждены, а некоторые части их памяти утрачены.

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специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: авиакатастрофа в Иране, мау, ракета, крушение, катастрофа, Boeing 737
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