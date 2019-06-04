Тема дня. Убийство ребенка: что произошло и при чем тут Аваков

В Переяслав-Хмельницком Киевской области в результате ранения в голову умер 5-летний мальчик Кирилл Тлявов. В полиции сначала сообщили о том, что ребенок подскользнулся и ударился головой о камень, но впоследствии оказалось, что все было совсем не так. Почему это событие может привести к отставке главы МВД Арсена Авакова - в материале LIGA.net

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В первом сообщении полиции Киевской области об инциденте, который случился 31 мая, говорится, что правоохранители начали расследование ранения 5-летнего мальчика. "Установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства", - сообщили в полиции 1 июня. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию.

Врачи провели операцию, после чего в полиции сообщили, что, по заключению медиков, ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Через несколько часов на сайте областной полиции обновили сообщение, уточнив, что правоохранители нашли вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок "получил травму головы в результате случайного выстрела".

В Госбюро расследований, которое ведет это дело, в тот день сообщили, что, по версии полиции, четверо детей гуляли недалеко от своего дома. "Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы", - якобы установили полицейские.

Также в ГБР отметили, что огнестрельные ранения (в релизе бюро указано именно множественное число) у ребенка выявили медики, проводившие операцию. И только после этого полиция провела дополнительный осмотр места происшествия, в результате которого нашла гильзы от патронов к пистолету Флобер, стаканчики и банки.

К 20:00 следующего после происшествия дня полицейские области признали, что к инциденту причастен их коллега. "Сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе пристреливал ружье. Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок", - написали в полиции.

Позже в прокуратуре Киевской области уточнили обстоятельства произошедшего. Там рассказали, что во время отдыха полицейские "употребляли спиртные напитки и договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди".

3 июня мальчик скончался в больнице. Полицейских задержали.

С квалификацией преступления - история почти аналогичная. Начинали с тяжкого телесного повреждения, совершенного по неосторожности. Позже подозрение дополнили хулиганством. Сейчас же полицейских подозревают в умышленном убийстве малолетнего ребенка и нарушении общественного порядка с применением огнестрельного оружия.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Действия полиции привели к тому, что в тот же день, 3 июня, вечером у здания МВД в Киеве собрался митинг, участники которого потребовали отставки министра Авакова. Вместо этого сегодня руководство Нацполиции уволило начальника ГУ Нацполиции Киевской области и отстранило от выполнения обязанностей руководителей полиции Переяслав-Хмельницкого.

Сегодня же появилась более подробная информация об инциденте. Адвокат семьи погибшего ребенка Александр Щербина сообщил LIGA.net, что фигурантами дела являются четыре человека: двое полицейских Владимир Петровец и Иван Приходько, несовершеннолетний сын одного из них и их приятель, который в полиции не работает. По показаниям свидетелей, якобы стреляли все четверо. Однако оружие до сих пор не нашли.

Также адвокат рассказал, что в день совершения преступления подозреваемые отказались проходить освидетельствование на употребление алкоголя. Сейчас они вовсе отказываются давать какие-либо показания.

Но важная деталь заключается в том, что подозреваемые полицейские, во всяком случае один из них, провалили аттестацию и были уволены из органов, однако восстановились на службе через суд, рассказал LIGA.net общественный активист Роман Синицын. А сам судья Окружного админсуда Киева, который восстановил в должности одного из подозреваемых, по информации Общественного совета добропорядочности, успешно сдал квалификационное оценивание в Высшей квалификационной комиссии судей, несмотря на негативное заключение экспертов совета.

В декабре 2017 года глава Нацполиции Сергей Князев заявлял, что через суд восстановились около 2500 полицейских, не прошедших аттестацию.

ЧТО ДАЛЬШЕ. В связи с этим случаем в обществе актуализировалась дискуссия о реформе МВД.

Бывшая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе, которая принимала участие в реформировании ведомства, заявила, что не считает изменения, которые произошли в правоохранительных органах, полноценной реформой. По ее словам, после 2015-2016 годов, когда в Украине появилась патрульная полиция, никаких дальнейших шагов в реформировании системы не произошло. Деканоидзе считает это политической ответственностью нынешнего руководства МВД, которое, по ее мнению, должно уйти в отставку.

Депутат Мустафа Найем также считает, что ценностную рамку и стандарты работы сотрудников полиции задает в первую очередь министр внутренних дел. Он убежден, что Аваков должен был сразу после совершения преступления выступить с заявлением, назвать подозреваемых и потребовать наказания для тех полицейских, которые пытались манипулировать информацией об убийстве.

Однако до сих пор глава МВД даже не прокомментировал инцидент.

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