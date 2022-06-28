Удар по Кременчугу мог стать одним из самых кровавых терактов. Кто убивает людей в 21 веке

27 июня российская армия ударила ракетами по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области, когда там было "более 1000 гражданских". Большинство из них успели выйти, однако в ТЦ все равно оставались работники и часть посетителей. Известно о 20 погибших, более 59 раненых и 40 пропавших без вести (данные на 12:00 28 июня).

Ракетный удар по Кременчугу мог стать одним из самых масштабных террористических актов XXI века – и в Офисе президента убеждены, что он не был ошибочным. Этот теракт и другие кровавые деяния России ставят ее в один ряд с самыми варварскими организациями мира: обзор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

РОССИЙСКИЕ АКТЫ ТЕРРОРА НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

По словам главы МВД Дениса Монастырского, удар по Кременчугу 27 июня подтверждает: "Путин дал указание бить по гражданским объектам. Без разбора, кто именно там находится. Выбирать время, когда люди там или спят, если речь идет о жилых кварталах, или... когда там много людей".

Впрочем, ничего нового. Вот неполный список только с начала 2014 года:

2014 Россия сбила пассажирский самолет Малайзийских авиалиний MH17 в небе над Донецкой областью, так считают Bellingcat, британская разведка и сторона обвинения в суде. Тогда на борту находились 298 человек. 2014 Расстрел колонны беженцев под Новосветловкой, Луганская область. Людей, спасавшихся из зоны боевых действий, обстреляли подконтрольные РФ вооруженные формирования. 18 погибших 2015 Артиллерийские обстрелы силами оккупационных войск РФ украинского пункта пропуска вблизи города Волноваха. 12 погибших 2015 Серия обстрелов жилых кварталов Мариуполя – микрорайона Восточный. Погибли 29 человек 2015 Россия нанесла ракетный удар по аэродрому и густонаселенным Краматорским районам из тяжелого артиллерийского вооружения. Погибли 17 человек 2015 Во время мирного шествия Марш единства в Харькове раздался взрыв, в результате чего погибли 4 человека. В иске в суд ООН Украина обвинила в теракте Россию 2014-2022 Десятки взрывов возле государственных построек и убийства украинских военнослужащих и мирных жителей. Часть из полного перечня здесь 2022 Удар крылатой ракетой по зданию Харьковской ОГА. 29 человек погибли 3 марта Серия авиаударов по территории Чернигова и его окрестностям, в результате которых погибли по меньшей мере 47 человек 9 марта Авиаудар по роддому в Мариуполе. Трое погибли и 17 пострадали 16 марта Авиаудар по Мариупольскому драматическому театру. Там прятались от 500 до 1200 человек. По данным Associated Press, погибли 600 человек 20 марта Авиаудар по школе искусств в Мариуполе. Там прятались около 400 человек. Информация о количестве пострадавших неизвестна 25 марта Артиллерийский обстрел мирных жителей, стоявших в очереди за хлебом в Чернигове. 14 погибших 29 марта Удар крылатой ракеты по зданию Николаевской ОГА. 24 человека погибли 2022 За период оккупации части Киевской области россияне убили 1500 гражданских 8 апреля Ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. 59 погибших 2022 По оценке горсовета Мариуполя, из-за вторжения РФ в городе погибли не менее 22 000 мирных жителей 2022 Только за первые 55 дней полномасштабного вторжения российских войск в Харькове и области погибли не менее 560 гражданских

ТЕРАКТЫ РОССИИ – ПРОТИВ РОССИЯН

Все время правления Владимира Путина теракты происходили не только за пределами России, но внутри страны. И не менее масштабные.

Беслан, Северная Осетия, 1 сентября 2004 года. Террористы захватили в заложники целую школу, и на третьи сутки российские правоохранители с военной техникой пошли на штурм здания. Погибли 334 человека. По количеству жертв этот теракт вошел в первую "десятку" XXI века.

В 2002 году в России было два масштабных теракта. 170 человек погибли в московском театре (Норд-Ост), который взяли в заложники боевики – в тот раз российские силовики также штурмовали здание, но с использованием газа. Второй теракт произошел на территории Чечни: переполненный вертолет Ми-26 над поселком Ханкала был сбит из ПЗРК "Игла", погибли 127 человек.

Где больше всего концентрируется насилие

Количество насильственных актов в течение 2000–2017. Данные: Global Terrorism Database

По данным Global Terrorism Database (база данных негосударственных террористических инцидентов с 1970 года), на территории России в 2000-2017 годах произошли 1866 насильственных актов, преследовавших достижение политической, экономической, религиозной или социальной цели; намеревались заставить, запугать или передать какое-либо другое сообщение более широкой аудитории или не подпадали под нормы международного гуманитарного права.

МЕЖДУ БАШНЯМИ-БЛИЗНЕЦАМИ И БЕСЛАНОМ



Самый большой теракт в новейшей истории – это атака на Всемирный торговый центр и правительственные объекты США. 11 сентября 2001 года от террористического акта погибли 2993 человека. Ответственность взял на себя глава террористической организации Аль-Каида Усама бен Ладен.

Определить, какое событие идет после терактов 9/11, довольно непросто. Зафиксированы несколько инцидентов, и все они касаются массовых убийств:

От 1095 до 1700 иракских курсантов убило ИГИЛ во время нападения на военную базу Кэмп-Спайхер в Тикрите, Ирак, в 2014 году. Во время резни в лагере находились от 5000 до 10 000 безоружных курсантов, и бойцы ИГИЛ отбирали для казни шиитов и мусульман.

От 600 до 1100 человек были убиты в резне в Май-Кадра, Эфиопия, во время войны Тиграй. Этнические чистки и массовые убийства были проведены 9–10 ноября 2020 года на фоне вооруженного конфликта между региональным правительством во главе с партией Народный фронт освобождения Тигра и федеральным правительством. Ответственность возложили на молодежь Тиграя и силы, лояльные Фронту народного освобождения Тиграя.

От 700 до 2000 человек убила террористическая группа Боко Харам на захваченной военной базе в городе Бага, Нигерия, в 2015 году.

СОМАЛИ, ИРАК – ИЛИ УЖЕ УКРАИНА. ГДЕ ЭПИЦЕНТР НАСИЛИЯ

Группа исследователей Global Terrorism Database собрала все публично известные насильственные акты или теракты, которые произошли в течение 1970-2017 годов и были направлены на достижение политических или религиозных целей, или преследовали цель заставить и запугать широкую общественность.

Если отфильтровать прошлый век, за последние 20 лет опаснее всего было в Ираке, Афганистане и Пакистане (но исследование не охватывает полномасштабное вторжение РФ в Украину). 44% всех наблюдений насильственных актов приходилось именно на эту троицу.

64% инцидентов были результатом взрывов или бомбардировок, 19% – вооруженные нападения на людей. В 30% случаев идентифицировать цель террористов не удалось, в других случаях в этих странах атаковали полицейских или военных. Сколько на самом деле эти тысячи атак унесли жизней – неизвестно.

Украина также упоминается в Global Terrorism Database, но только в 1% случаев (чуть меньше, чем Россия и Турция). Почти все (91%) сообщения по Украине касаются 2014-2015 годов.

Читайте также

Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.