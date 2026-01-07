Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

Вопреки сделанному на прошлой неделе заявлению президента США Дональда Трампа о том, что "Турция и Израиль никогда не будут воевать", развитие событий указывает на то, что Анкара и Иерусалим вступили на сирийском направлении в фазу острого соперничества.

Турция, сделавшая ставку на свержение режима Асада, политика которого перестала отвечать ее интересам, в последние дни 2024 года добилась этой цели. Израиль же, наоборот, на протяжении многих лет исходил из логики сохранения враждебного, но ослабленного и предсказуемого Башара Асада, что позволяло ему действовать в Сирии практически без ограничений.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net