"Вертолет и миллион долларов". Как в Украине захватывали заложников. Шесть примеров

LIGA.net решила вспомнить случаи, когда в Украине захватывали людей в заложники и чем это заканчивалось.

21 июля уроженец Оренбургской области РФ Максим Кривош почти 12 часов удерживал пассажиров рейсового автобуса в центре Луцка. Среди заложников были беременная женщина, подросток и пожилая женщина. В итоге все обошлось без жертв: захватчик был задержан, его ждет суд.

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Задержание Чичкина в самолете (фото - скриншот видео)

В феврале 1994 года Игорь Чичкин, работавший забойщиком на одной из шахт Суходольска (Луганская область), захватив в заложники двоих детей и женщину, пытался улететь в США из аэропорта Ростова-на-Дону.

Чичкин вошел в детский сад "Теремок", остановил двоих мальчиков трех-четырех лет и 28-летнюю воспитательницу и объявил их заложниками. Он заявил, что под рубашкой у него находится граната, которой он взорвет себя вместе с заложниками, если ему попытаются помешать.

В ходе переговоров с милицией он потребовал автомобиль с водителем для перевозки его в аэропорт Ростова-на-Дону, самолет с экипажем, готовый доставить его в США, а также оружие и $500 000.

Силовики вели захватчика до аэропорта и успешно задержали после того, как он зашел в кабину самолета.

Захват заложников Чичкин мотивировал необходимость раздобыть деньги для лечения в США. Захватчик был психически болен, а в 1992 году работая на рыболовецком траулере прыгнул за борт в море.

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