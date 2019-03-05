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05.03.2019, 23:04

Ювелирная работа. Кого и за что застрелили в Киеве

Ювелирная работа. Кого и за что застрелили в Киеве - Фото
Место убийства Сергея Киселева

Убитый в Киеве бизнесмен был владельцем тех самых бриллиантов, которые нашли при обыске у бывшего зампрокурора Киевской области Александра Корнийца

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Убитый в Киеве бизнесмен был владельцем тех самых бриллиантов, которые в 2015 году нашли при обыске у бывшего зампрокурора Киевской области Александра Корнийца. Что произошло и какие версии изучает полиция - объясняет LIGA.net.

Что случилось. Сергея Киселева застрелили в его Мерседесе сегодня днем. В 11:15 в полицию поступило сообщение, что в припаркованном у домов авто раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный (возможно, в форме полицейского - эти показания свидетелей сейчас проверяется) и скрылся во дворах. Полицейские обнаружили в иномарке тело мужчины - его убили выстрелом в голову.

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"Следователи разбираются. Камеры видеонаблюдения, которые были рядом по периметру зданий, тоже тщательно изучаются. После этого уже что-то можно будет говорить. Может, новая информация появися утром", - сообщили LIGA.net в полиции Киева.

Убитым оказался киевлянин Сергей Киселев, который занимался ювелирным бизнесом.

Почему это важно. Сразу после убийства в СМИ появилась информация, что Сергей Киселев был свидетелем в деле бриллиантовых прокуроров - Александра Корнийца и Владимира Шапакина. Суд уже четвертый год не может выйти на приговор.

Бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который и дал старт этому резонансному делу, подтвердил LIGA.net: с Сергеем Киселевым был знаком, и к изъятым у Корнийца при обыске 65-ти бриллиантам бизнесмен имел самое прямое отношение.

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Фактически по бриллиантовым прокурорам было открыто три дела. Первое касалось взятки, которую, по данным следствия, Корниец и Шапакин якобы взял от предпринимателя, занимавшегося намыванием песка в Киевской области - 200 тысяч долларов. "За это тогда мы их и задержали", - говорит Сакварелидзе. Второе дело всплыло позже. Прокуроры подозревают, что Корниец, будучи должностным лицом в Киевской областной прокуратуре, отжал долю в мусороперерабатывающем предприятии и переоформил на свою сестру.

А вот в третьем деле фамилия Сергея Киселева и появилась.

"Киселев сам на нас вышел. Если не ошибаюсь, он мне на Вайбер или в Фейсбук написал, - когда опознал по телевизору упаковку своих бриллиантов. Их у него отжали во время обыска в 2010 году, который проводила тогдашняя прокуратура и МВД", - отметил Сакварелидзе.

Кроме бриллиантов, как говорил Киселев, у него забрали 70 килограммов золота и 2 миллиона наличными. Дальше один из замов тогдашнего генпрокурора Пшонки убедил бизнесмена подписать бумагу о том, что ему вернули деньги (естественно, их не вернули) - в обмен на закрытие дела.

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По этим данным было открыто уголовное производство. "Он в нем был главным свидетелем и заявителем", - сказал Сакварелидзе.

Убитый Сергей Киселев (фото - Киев Оперативный на Facebook)

Видео полиции Киева с места убийства

Но прямого отношения к делу бриллиантовых прокуроров и к его рассмотрению в суде убитый Киселев не имел. "Нет, он не проходит в том деле, где речь идет о взятке или отжиме доли. Только в деле кражи бриллиантов, которые потом каким-то образом оказались у Корнийца. Киселев заявлял, что один из следователей, который проводил тогда обыск в его предприятии в 2010 году, работал в подчинении Корнийца в Киевской области. Поэтому он подозревал, что эти бриллианты могли попасть к нему оттуда", - уточнил Сакварелидзе.

В Генеральной прокуратуре LIGA.net объяснили: Сергей Киселев в уголовном производстве по бриллиантовым прокурорам не имеет никакого процессуального статуса. "Он не проходит ни свидетелем, ни потерпевшим, ни заявителем. Поэтому все, что говорят, - что якобы он главный свидетель, - это все неправда", - сказал спикер прокуратуры Андрей Лысенко.

Тем не менее, написал в Facebook бывший замглавы СБУ Виктор Трепак, любые связанные с делом события (особенно убийство человека, который давал в нем важные показания) должны быть в фокусе следователей и оперативников: "Считаю, что по факту этого убийства у следствия есть основания рассмотреть как одну из версий связь с делом бриллиантовых прокуроров".

Что будет дальше. "Любой ювелирный бизнес очень мутный. И этот тоже", - сказал LIGA.net источник в полиции.

У Киселева было несколько ювелирных бизнесов, сообщают СМИ. Один из них - ювелирная фирма ООО ЮВК-Агат, в которой, по данным из открытых источников, убитый являлся основателем. Кроме того, он являлся основателем и (или) руководителем еще ряда фирм: ЮВК Рубин, ЮВК Оникс, Альянс СК, Ю.В.К. - Агат. Профиль компаний - производство драгметаллов, ювелирных и драгоценных изделий.

В том самом деле 2010 года, в котором у компании Киселева изъяли бриллианты, фигурировал еще и Киевский ювелирный завод. Его сотрудников подозревали в том, что они ставили клеймо на золотых изделиях, произведенных не на КЮЗ. А если точнее - передали клеймо КЮЗ компаниям Киселева: ЮВК-Агат и ЮВК-Оникс. Дальше украшения под маркой КЮЗ продавались как в Украине, так и шли на экспорт.

В 2016 году, уже на волне скандала с бриллиантовыми прокурорами, очень третьесортные сайты обвиняли Киселева в контрабанде и фальсификации ювелирных изделий: якобы он закупал золото в Украине, вывозил в сопредельные государства, изготавливал поддельную ювелирку с клеймами крупных украинских заводов и дальше продавал за границу. Подтверждения этой информации - нет.

Следователи рассматривает несколько версий убийства Сергея Киселева, основная из которых - корыстные мотивы.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: полиция, убийство, бриллиантовые прокуроры, сергей киселев
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