КСИР сбил самолет МАУ. Что это за организация и кто за ней стоит

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Что такое КСИР?

Корпус стражей исламской революции – элитные части вооруженных сил Ирана. КСИР был создан в 1979 году в ходе исламской революции, результатом которой стало свержение монархии. Изначально туда вошли самые ярые сторонники лидера иранских шиитов великого аятоллы Хомейни. "Это было революционно-элитное подразделение, которое занималось подавлением внутренних "пятых колонн", - объяснил LIGA.net эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра Украинский институт будущего Илья Куса.

После революции КСИР стал опорой нового режима и начал наращивать влияние. Окончательно оно сформировалось в ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Именно в эти годы выстроил свою карьеру убитый 3 января генерал Касем Сулеймани. В 2019 году США объявили КСИР террористической организацией.