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12.01.2020, 17:20

КСИР сбил самолет МАУ. Что это за организация и кто за ней стоит

1

Что такое КСИР?

Корпус стражей исламской революции – элитные части вооруженных сил Ирана. КСИР был создан в 1979 году в ходе исламской революции, результатом которой стало свержение монархии. Изначально туда вошли самые ярые сторонники лидера иранских шиитов великого аятоллы Хомейни. "Это было революционно-элитное подразделение, которое занималось подавлением внутренних "пятых колонн", - объяснил LIGA.net эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра Украинский институт будущего Илья Куса.

После революции КСИР стал опорой нового режима и начал наращивать влияние. Окончательно оно сформировалось в ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Именно в эти годы выстроил свою карьеру убитый 3 января генерал Касем Сулеймани. В 2019 году США объявили КСИР террористической организацией.

2

Как устроен КСИР? Кто туда входит?

В состав КСИР по разным оценкам входит до 150000 человек. "Стражи" имеют свой флот, авиацию, разведку и добровольческую милицию Басидж. "Басидж – это низовое ополчение, которое занимается разгоном демонстраций и бьет палками нарушителей шариата", - рассказал LIGA.net журналист-международник и военный корреспондент Юрий Мацарский.

Также в КСИР входит отдельное подразделение Аль-Кудс (с персидского переводится как Иерусалим). По словам Мацарского, задача подразделения - распространение исламской революции за пределами Ирана, проведение военных операций и диверсий за границей. В первую очередь, это Ирак, Ливия и Сирия.

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3

Насколько это влиятельная структура?

КСИР подчиняется верховному лидеру Ирана (с 1989 года – Али Хаменеи). Согласно Конституции, верховный лидер имеет куда больше полномочий, чем президент. Али Хаменеи может отменять решения президента и влияет на кадровую политику государства. Президент Ирана в 2005-2013 годах Махмуд Ахмадинежад – выходец из КСИР и при нем эта организация еще больше нарастила свое влияние на экономику и политику страны.

Для КСИР отведен отдельный кусок госбюджета. Кроме того, КСИР активно вовлечен в бизнес-структуры, отметил Мацарский. "Напрямую или через посредников генералы КСИР управляют строительными и финансовыми компаниями. У этих людей все хорошо с деньгами", - сообщил он.

4

Какими операциями известен КСИР?

За все внешние операции корпуса отвечает Аль-Кудс. Боевым крещением подразделения стала ирано-иракская война 1980-1988 годов, когда силы Кудс поддерживали иракских курдов в борьбе против режима Саддама Хусейна. В 1982 году Аль-Кудс содействовали созданию в Ливане военнизированного движения Хезболлы, выступающим за создание в стране исламского государства по образцу Ирана.

В Ираке Аль-Кудс помогал военнизированным группировкам шиитов в борьбе против террористов Исламского государства. Сейчас КСИР принимает участие в боевых действиях в Сирии на стороне президента Башара Асада. Кроме того, в 2012 году Израиль обвинил КСИР в организации терактов против своих послов в Индии и Грузии.

5

Почему КСИР обстрелял базы США в Ираке?

В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. КСИР мотивировал это местью за убийство генерала Сулеймани, который командовал Аль-Кудс. В свою очередь МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.

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6

С американцами ясно. А зачем сбили самолет МАУ?

КСИР официально взял на себя всю ответственность за сбитый 8 января в небе над Тегераном украинский Boeing 737. Это была та самая ночь, когда Иран нанес ракетные удары по американским объектам на территории Ирака. В Тегеране прекрасно понимали, что в любой момент можно ожидать ответного удара. Поэтому все системы ПВО, в том числе контролируемые КСИР, были приведены в максимальную боеготовность.

Командующий Военно-космическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде заявил, что оператор иранской системы ПВО определил самолет МАУ как вражеский объект. Из-за помех в связи о "вражеском объекте" не доложили командованию, поэтому решение выпустить крылатую ракету приняли самостоятельно. По словам Хаджизаде, на принятие решения у оператора было пять секунд, и он сделал неправильный выбор и запустил ракету по цели.

7

Можно ли верить версии КСИР?

Журналист Мацарский ставит под сомнение версию Ирана о том, что лайнер был сбит неумышленно. "Совсем другие скорости у любого пассажирского самолета и крылатой ракеты. Во-вторых, разные эшелоны полета и размеры. Те же Томагавк или Maverick (американские ракеты - ред.) в разы меньше обычного авиалайнера. И перепутать пассажирский самолет с ракетой крайне сложно", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

Юрист Андрей Гук считает, что ошибка военных – это только причина запуска ракеты. По его словам, расследование должно проанализировать, почему Иран не закрыл воздушное пространство и разрешил вылет самолета. Юрист отметил, что стороны конфликта – Иран и США - несли ответственность за безопасность гражданской авиации в тот момент.

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Теги Хассан Рухани Корпус стражей Исламской революции КСИР Касем Сулеймани Аль-Кудс басидж
 