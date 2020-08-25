Детали подготовки спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" с человеком, который называет себя "координатором спецоперации"

24 августа на сайте Mind вышло интервью с "координатором спецоперации по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера". Украинские спецслужбы отрицают, что имеют к этому отношение. Разговор журналистов с мужчиной в маске и измененным голосом был записан на видео. В подтверждение своих слов он предоставил сканы документов и записи разговоров с наемниками. Также он рассказал, как планировалась операция, сколько человек о ней знали, и высказал свои предположения, почему Зеленский решил операцию перенести. Имя собеседника, звание, должность в материале не указаны, но в разговоре с LIGA.net автор интервью Любовь Величко сообщила, что ее собеседник предоставил ей документ, подтверждающий работу в украинской спецслужбе. LIGA.net пересказывает ключевое из интервью.

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Спецоперация планировалась больше года. "Материалы спецоперации поступили к нам из главного управления разведки. Исходя из материалов дела, поступивших в СБУ, можно сделать вывод, что указанные материалы содержат даты еще прошлого года. Примерно летом прошлого года эта операция началась, я подозреваю".

Двое "вагнеровцев" были рядом с Буком, который сбил MH17. "Два человека были запеленгованы по их средствам связи в непосредственной близости от установки Бук, которая осуществила этот выстрел. Прямых доказательств, что эти люди нажимали рычаги, кнопки - нету. Но они были очень близко к Буку, что говорит о том, что при правильном диалоге с ними они бы что-то интересное рассказали".

Сбивание украинских военных самолетов – дел рук наемников. "15 человек из 28, которые нас интересовали, - это были лица, которые умеют использовать ПЗРК Игла. И не только умеют, но и используют. Все сбитые военные самолеты (Ил-76, Ан-26 и все остальные) - любое сбивание самолета или вертолета с нашими военными лицами - это их рук дело".

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Рассказал, как проходила вербовка. "Находился именно такой вожак, в котором мы видели человека, который может собрать всю эту группу лиц… Шаман - это первое лицо, которое их (наемников – ред.) и собирало. Это их руководитель. Это человек, который был одним из первых введен в заблуждение с помощью фейкового звонка якобы от ФСБ".

Звонили "от Шамана". "Каждому из тех, кому звонили, был индивидуальный звонок с индивидуальным подходом…На записях слышно, как человек говорит: "Я от Шамана". Шаман - это псевдоним человека. Это конкретный человек, который существует. Это не Фантомас. Его знают, с ним общаются. И когда от него представляются, соответственно, это для наемника уже гарантия".

Наемникам предложили $5000 в месяц. "Другим наемникам было предложено $5000 в месяц, контракт на полгода. Для них это хорошие деньги".

Всего отобрали 47 человек. Но "улететь" должны были 33. "Далее был этап подбора и сбора людей в отдельные группы. Последняя группа была из 47 человек. Из них было выбрано именно 33 человека. Следующие 14 человек были улететь другим бортом. Конечно, они бы не полетели, если бы мы посадили первый борт. Но для них даже билеты были куплены, хотя все понимали, что они не полетят".

Разговор куратора от украинских спецслужб с наемником Игорем Шеломенцевым

Объяснил, почему наемников собрали в Беларуси. "Ни для кого не секрет, что прямых перелетов из Российской Федерации в Турцию не было. Поэтому была выбрана Беларусь - для того, чтобы из Минска они летели в Стамбул. Кроме того, когда вы летите из Минска в Стамбул, очень трудно пролететь мимо территории Украины".

И под каким предлогом хотели посадить самолет в Борисполе. "Мы привлекли Антитеррористический центр и в соответствии с их инструкцией было сделано так, что на украинскую сторону с белорусской стороны было бы сообщено то, что где-то кто-то слышал, что какие-то лица перед заходом на самолет обсуждали то, что у них взрывное устройство… Это позволило бы подключить все соответствующие органы в Украине, консолидироваться и сделать так, чтобы именно в тот момент, когда самолет пролетал территорию Киевской области, его бы заставили посадить (если бы капитан сам не захотел) на территорию аэропорта "Борисполь".

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Был еще один вариант посадить самолет. "Информация из средств массовой информации о какой-то агентессе СБУ, которая должна была сделать вид, что ей плохо ...это тоже имело место. Это был один из вариантов. Но он не стопроцентный. Потому что в данном случае решение принимает командир корабля - посадить самолет или нет. Поскольку по законодательству он не имеет права даже ей таблетку дать. И логично, что, если бы она приняла специальное средство и у нее начался сердечный приступ, он (командир самолета – ред.) должен был посадить (самолет – ред.)".

Об операции знали не более 20 человек. "Если говорить об обычных сотрудниках, то это около десяти. Мы сюда берем даже руководящий состав. Если говорить о высшем руководящем составе служб ГУР МО и СБУ, а также Офиса президента, и тех людях, которые имеют возможность зайти и слушать, это еще около десяти человек. То есть всего это два десятка человек. Не более".

Зеленский узнал о ней в марте. "Где-то в марте… Два ключевых лица, представлявших свои органы, которые принимали участие в спецоперации - ГУР МО и СБУ - Баранецкий и Бурба. Это те люди, которые докладывали (Зеленскому – ред.). Также присутствовал глава Офиса президента (Ермак - ред.) и замсекретаря СНБО (Руслан Демченко – ред.).

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А Ермаку не доверяет. "А кто в этой стране доверяет Ермаку? Есть, например, другие две ключевые лица, принимавшие участие во встрече с президентом. Они докладывали (Баранецкий и Бурба – ред.). Если бы они хотели слить информацию, они бы на любом этапе этой спецоперации это сделали. Зачем дотягивать до конца? Ну это же можно сидеть и гадать: там три ключевых лица, и кто кому внушил, что так (перенести спецоперацию – ред.) надо сделать?".

Вместо успешной операции – "зрада". "Трудно ответить (почему СБУ отрицает существование операции – ред.), но команда уничтожать материалы поступила. И она будет выполнена в ближайшее время. А выглядит это просто как банальная измена".

А Зеленский не осознал серьезности дела. "Он (Зеленский - ред.), видимо, вовремя не понял всей серьезности этих дел… Так бывает. Когда приходят и тебе говорят, что "будет вот так, и у нас все готово; будет самолет лететь и завтра все произойдет". А в ответ человек слышит: "Давайте перенесем спецоперацию на три дня, потому что сейчас будут очень важные переговоры с российской стороной по пленным". А ему говорят: "Да здесь очень серьезно все. Просто нереальный уровень серьезности". А в ответ: "Тем не менее, сделайте все, но переложите операцию".

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