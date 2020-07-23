Антитеррористическая операция в Луцке - не победа, а имитация и действия наугад

Несколько лет назад, в Брюсселе, мне пришлось стать косвенным участником (даже потенциальной жертвой) антитеррористической операции. Во время конференции, проходившей в гостинице, примерно в обеденное время раздался тревожный сигнал об эвакуации. Никто не спрашивал, что случилось, не рванулся в номер спасать вещи и документы – все устремились на улицу, что для нас удивительно, не толкаясь и вообще без вопросов.

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Уже на улице сотрудники отеля, в неизвестно откуда появившихся на них ярких жилетах, показывали, что надо перейти на противоположную сторону улицы. Участники нескольких конференций и постояльцы в гостиничных халатах наблюдали за происходящим.

Тем временем к зданию с сиренами подъезжали полицейские и пожарные машины, военные грузовички. В квартале от событий одна за другой припарковалось несколько "скорых". Бросалось в глаза то, что все люди в мундирах, выходя из машин, по-деловому, без суеты и разговоров начинали действовать.

Полицейские разматывали оградительные ленты, а пожарные – рукава, военные выгружали ящики с каким-то оборудованием. Было видно, что каждый из них знал конкретно свою роль, действовал уверенно, без суеты.

Буквально через пять минут здание гостиницы было оцеплено и ограждено полицейской лентой, группы людей в мундирах, выслушав инструктаж, отправились внутрь отеля. Даже служебные собачки выглядели деловыми и серьезными.

Буквально через несколько минут эвакуированных попросили пройти метров триста в следующий отель, где каждого уже на входе ждала бутылка воды и вопрос, не нужна ли помощь доктора. И только после этого спрашивали фамилию и номер комнаты. Часа через три нам позволили вернуться, но все это время мы наблюдали четкость действий, безукоризненное следование протоколам, стремление помочь.

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Была ли угроза реальной? Любая угроза, пусть и ложный звонок о минировании, требует серьезной реакции, четких действий спецслужб. И медиа, кстати.

Вернемся в Украину, к вчерашнему событию в Луцке, где вооруженный террорист захватил автобус с 13-ю заложниками. Первое, что бросается в глаза – несогласованные и суетливые действия тех, кто отвечает за наше с вами спокойствие. И, конечно, желание попиариться на чужой беде.

Даже Википедия дает исчерпывающий ответ, что "Антитеррористический центр СБУ — это постоянно действующий орган при Службе безопасности Украины, который осуществляет координацию деятельности борьбы с терроризмом в предотвращении… актов, которые угрожают жизни и здоровью значительного количества людей, и в их прекращении". Именно этот центр "организует и проводит антитеррористические операции и координирует деятельность субъектов борьбы с терроризмом, разрабатывает принципы, программы рекомендации по борьбе с терроризмом, формирует планы предотвращения террористических проявлений и их прекращения".

Я специально привожу эту длинную цитату, чтобы читатель понял, что в Украине есть оплаченные налогоплательщиками люди, обязанные знать как и уметь предотвратить и пресечь подобные инциденты.

В воюющей стране, готовность спецслужб должна быть отточена до автоматизма, граждане вправе рассчитывать на быстрые и эффективные меры борьбы с террористами, тем более с недоумками, ищущими славы и приключений.

Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, - профессионалу антитеррора в современном мире достаточно несколько часов, чтобы знать все не только о преступнике, но и обо всех, кого он захватил в заложники, даже обо всех их родственниках и знакомых. Понять и оценить, насколько вероятны драматические сценарии, и что и как сделать, чтобы обезвредить террориста и спасти людей.

Ясно и то, что роль МВД в таких случаях – чисто вспомогательная. Полиция должна обеспечить, чтобы посторонних людей не было вокруг, чтобы зеваки не стояли на балконах и у окон, подвергая себя опасности. А пожарные - подогнать свои красивые красные автомобили в указанные места и ждать с надеждой, что ничего страшного не случится.

Зачем на место событий было прилетать министру внутренних дел Арсену Авакову со свитой и публично рассказывать про отважные действия полиции, непонятно. Полиция не может делать этого по закону, она не обучена и не опытна. Она и "периметр" держать не может и не хочет: на экранах многих телеканалов вся Украина своими глазами видела вблизи эпицентра событий множество подвергающих себя опасности зевак, расслабленных полицейских, втыкающих в свои смартфоны и не очень-то заботящихся о выполнении собственных обязанностей.

Нет смысла комментировать то, что видела вся страна: и странный выход террориста из автобуса с рюкзаком, на который потом никто из правоохранителей просто не обращал внимания, и сам момент пленения террориста, когда наручники на него одевает человек, идентифицирующий себя как врач (вещь недопустимая и прямо запрещенная писанными и неписаными правилами). И то, как спокойно сдавшегося террориста, прогулявшись с ним по площади, полицейские не посадили в одну из многочисленных спецмашин, а положили на асфальт. И, наконец, запоздалое прибытие на броневике спецназовцев с гранатой.

Все это объяснить невозможно. Это демонстрация дикого непрофессионализма и обычные люди, пусть даже и непосвященные в тайны спецопераций, все равно в заботе о собственной безопасности отлично отличают имитацию от правды, четкость от действий наугад.

Все это, несмотря на множество профессиональных людей, которые не допустили трагической развязки, сделали свою работу на совесть, но все-таки волей-неволей оказались втянутыми в понятный всем политический спектакль.

Даже не важно, был ли это реальный захват заложников или спровоцированная имитация. Нас снова убедили в том, что правоохранители не только не могут нас эффективно защитить, но толком не знают собственные обязанности. Что многочисленные медиа-адъютанты Авакова объяснить любые действия шефа, рассыпаясь в комментариях чудовищной некомпетентности и чудовищной же глупости. А это никак не защищает граждан от опасностей. Как террористических, так и политических.

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