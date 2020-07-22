В Украине будут луцкие террористы, пока СБУ и МВД занимаются не тем, чем должны

21 июля, вооруженный Максим Кривош, уроженец Оренбургской области РФ, почти 12 часов насильно удерживал 13 пассажиров рейсового автобуса в центре Луцка. В итоге все обошлось без жертв: захватчик был задержан, его ждет суд.

У человека были тараканы в голове. Причем, тараканы не тихие, а веселые и с мелками. Рисовали вовсю.

Три судимости с ходками. Тяжелые статьи, в том числе, связанные с нелегальным оружием, разбоем, ограблениями. Изданная книга в наличии с весьма любопытными тезисами. Не в сети изданная, на бумаге. Человек взгляды свои не скрывал, а пытался пропогандировать. Открыто, с поднятыми забралом.

В связи с чем у меня вопрос к СБУ и МВД.

Я понимаю, что вам некогда. Надо зарабатывать, надо крышевать и кошмарить, надо собирать мзду. Все заняты. Легче разобрать на части три десятка фирм и наесться досыта, чем заниматься профилактикой и предотвращением преступлений и терроризма.

Ну, как можно не держать под наблюдением людей, которые орут о свой асоциальности во весь голос? У вас же штат агентуры такой, что можно удвоить население штата Орегон. Вы же на него столько денег списываете.

Нас в свое время в КГБ таскали за невинные анекдоты о Брежневе, на учет ставили, на беседы вызывали. И это без Интернета, книг и судимостей в анамнезе.

Мельчают спецслужбы.

Профилактика нужна. Чтобы потом полки спецназа на сумасшедшего любителя животных не бросать, нужно следить за потенциально опасными личностями. Не за бизнесменами, а за многократно судимыми авторами книг, призывающих к террору. Но это очень сложно для понимания.

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