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08.01.2020, 10:37

Авиакатастрофа в Иране: три вызова для государства Украина

Авиакатастрофа в Иране: три вызова для государства Украина
эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)

Сегодня недалеко от Тегерана разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. На этом фоне Украина окажется сразу на нескольких растяжках

Трагедия в Иране, несомненно, сегодня будет активно обсуждаться. Появится множество версий, предположений и т.д.

На этом фоне государство Украина, именно государство, его институты, окажется сразу на нескольких растяжках:

1. Внешнеполитическая

Расследование трагедии предполагает рассмотрение всех версий: начиная от неисправности самолета до подрыва террористами, сбития иранскими силами, либо столкновения с американским беспилотником, которых в воздушном пространстве Ирана (особенно после ракетных ударов по базам США в Ираке) могло быть достаточно.

2. Внутриполитические и экономические

А именно, - что делать с МАУ Игоря Коломойского. Компания в долгах, как в шелках, самолеты ей не принадлежат (кроме одного), с техобслуживанием вопросы. В частности, данный рейс вылетел из Тегерана на 57 минут позже положенного времени.

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Вопрос сложный, учитывая масштабы МАУ. Но если не думать, повторится история с Аэросвитом (который так же принадлежал группе Приват).

3. Информационная гигиена

Традиционно для украинского медиапространства, громкая тема будет растащена различными группами для использования в своих внутриполитических интересах.

Пафосные заявления, напускная слеза, сталь в голосе от возмущения и т.д. При этом разными группами будут выдвигаться, естественно, разные требования желаемой реакции государственной машины.

Стоит так же помнить фактор России. Самое плохое, что трагедия станет прекрасным подарком для РФ, для ее информационных операций. Будут дополнительные темники и разгоны.

Поэтому, господа, выражаем соболезнования семьям погибших, но при этом думаем головой и пытаемся трезво оценить поступающую информацию.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: авиакатастрофа в Иране, авиакатастрофа, PS 752
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