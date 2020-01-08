Авиакатастрофа в Иране: три вызова для государства Украина

Сегодня недалеко от Тегерана разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. На этом фоне Украина окажется сразу на нескольких растяжках
Трагедия в Иране, несомненно, сегодня будет активно обсуждаться. Появится множество версий, предположений и т.д.
На этом фоне государство Украина, именно государство, его институты, окажется сразу на нескольких растяжках:
1. Внешнеполитическая
Расследование трагедии предполагает рассмотрение всех версий: начиная от неисправности самолета до подрыва террористами, сбития иранскими силами, либо столкновения с американским беспилотником, которых в воздушном пространстве Ирана (особенно после ракетных ударов по базам США в Ираке) могло быть достаточно.
2. Внутриполитические и экономические
А именно, - что делать с МАУИгоря Коломойского. Компания в долгах, как в шелках, самолеты ей не принадлежат (кроме одного), с техобслуживанием вопросы. В частности, данный рейс вылетел из Тегерана на 57 минут позже положенного времени.