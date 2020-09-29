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Азербайджан напал на Армению. Этот конфликт может быстро решить Россия, если захочет

Азербайджан напал на Армению. Этот конфликт может быстро решить Россия, если захочет

российский журналист, писатель и драматург
29.09.2020, 12:48

Надо называть вещи своими именами. Вот и называю. Азербайджан при поддержке Турции напал на Армению

Не может быть никакого "над схваткой" ни в 1939-м, ни в 1941-м, ни в каком другом году. Не может быть его и сейчас. И "равноудаленные" слова озабоченности вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе стоят пять копеек, если не называть вещи своими именами.

Азербайджан при поддержке Турции напал на Армению. 

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Если путинская Россия приложит к остановке этой агрессии десятую долю тех усилий и настойчивости, которые она тратит на разжигание войн по всему миру, агрессия прекратится очень быстро.

Если нет – это будет очередной позор России.

Клейма ставить негде давно, но сегодня очень хотелось бы обойтись именно без этого, нового.

Всем оппонентам, посылающим меня к картам мира, в ООН etc – я же русским языком написал: "называть вещи своими именами". Вот и называю.

Азербайджан напал на Армению.

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армения Азербайджан нагорный карабах война в Нагорном Карабахе Виктор Шендерович

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