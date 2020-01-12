Дело Boeing 737: обломки сгребали бульдозерами. Это по процедуре?

11 января 2019 года государственное телевидение Ирана сообщило, что пассажирский лайнер Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, который потерпел крушение 8 января 2019 года около Тегерана, "непреднамеренно" сбили иранские военные российской зенитной ракетой Тор. Не смотря на такое признание Тегерана, расследование происшествия продолжается.

Но, как сообщил источник в межведомственной комиссии Украины по расследованию авиакатастрофы в Иране, по состоянию на 12:00 10 января, обломки самолета на месте катастрофы уже сгребали бульдозерами. Законны ли такие действия иранской стороны до окончания расследования, не нарушает ли она процедуры, предусмотренные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО)? Объясняет юрист Андрей Козлов.

Несмотря на признание, расследование должно продолжиться в полном объеме. Что говорят нам об обеспечении расследования в части неприкосновенности места происшествия руководящие документы ИКАО, и что сделали ведущие расследование иранцы?

Приложение 13 к "Конвенции о международной гражданской авиации", регламентирующее общий порядок расследования летных происшествий

Пункт 3.3

Государство места события принимает все необходимые меры для сохранения вещественных доказательств и обеспечения надежной охраны воздушного судна и всего находящегося на нем в течение времени, необходимого для расследования.

Сохранение вещественных доказательств включает сохранение, путем фотографирования или другими соответствующими способами, любых вещественных доказательств, которые могут быть изъяты, попорчены, утеряны или уничтожены.

Охрана включает предохранение от дальнейшего повреждения, проникновения посторонних лиц, хищения и порчи.

Пункт 3.4

Разбиваю на логические блоки, для облегчения восприятия

Если

от государства регистрации, государства эксплуатанта, государства разработчика или государства изготовителя поступит просьба о том, чтобы воздушное судно, все находящиеся на нем и любые другие вещественные доказательства оставались нетронутыми до осмотра уполномоченным представителем обратившегося с этой просьбой государства,

То

государство места события принимает все необходимые меры для выполнения такой просьбы, насколько это практически осуществимо и соответствует надлежащему проведению расследования.

Но при условии, что данное воздушное судно может быть передвинуто, насколько это необходимо:

- для спасения людей, животных, почты и ценностей;

- для сохранения от уничтожения в результате пожара или по другим причинам;

- или для устранения любой опасности или помех воздушной навигации, другим видам транспорта или людям.

Doc 9962 — Руководство ИКАО по проведению расследований

Пункт 7.3.4

По прибытии расследователей на место происшествия, их первой задачей должна быть проверка мер по обеспечению охраны. Лица, осуществляющие охрану, должны четко представлять себе свои обязанности, в которые входят:

- защита населения от таящихся в обломках опасностей;

- недопущение перемещения обломков (включая тела погибших и содержимое воздушного судна);

- охрана имущества;

- допуск к месту происшествия только тех лиц, которые имеют разрешение полномочного органа по расследованию авиационных происшествий;

- обеспечение защиты и сохранности, где это возможно, всех следов, оставленных воздушным судном на земле.

Пункт 7.3.5

Уполномоченный расследователь [полномочного органа по расследованию] или назначенный координатор по охране и защите места авиационного происшествия должен дать всем участникам охраны обломков четкие и конкретные указания относительно того, что лица, имеющие право доступа, должны иметь надлежащие средства идентификации.

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При проведении крупных расследований такая идентификация должна обеспечиваться путем выдачи всем лицам, имеющим право доступа, нагрудных знаков с фотографиями или специальных пропусков.

Пункт 7.3.6

Если обломки не разбросаны, эффективным средством охраны может быть ограждение всего участка канатом. Однако при наличии протяженного следа обломков задача охраны участка может значительно усложняться и требовать привлечения большого числа охранников.

Пункт 7.3.7

<…> Необходимо поощрять сообщение местными жителями сведений об обнаруженных обломках воздушного судна, но при этом им следует разъяснять важность сохранения этих обломков в нетронутом виде.

Иногда из добрых, но ложных побуждений, разбросанные части обломков собирают и укладывают в аккуратные кучки рядом с основным местом нахождения обломков.

В отсутствие сведений о первоначальном местонахождении таких частей обломков, ценность их для расследования снижается. Необходимо также предотвращать растаскивание частей обломков любителями сувениров.

Пункт 7.3.8

Охрану обломков следует осуществлять до тех пор, пока уполномоченный расследователь не убедится в том, что все вещественные доказательства на месте происшествия уже собраны.

Что делает иранская сторона

На второй день после катастрофы ничего толком не охраняют, стаскивают обломки бульдозером в большие неаккуратные кучи вдали от места их первоначального нахождения. Хаотично вывозят обломки и уничтожают следы на земле. Причем делают это не несмышленые местные жители, а именно те, кто должен проводить расследование и такую деятельность пресекать.

В контексте признания это выглядит вдвойне удивительно. Или кто-то не особо педантичный решил, что раз признали, то чего церемониться и стараться с процедурой (и здравым смыслом). Или кто-то - большая умница, и нашел неопровержимые доказательства на месте падения, несмотря на противодействие и попытки их скрыть.

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Расследование авиапроишествия должно продолжиться в полном объеме, поскольку его цель - всестороннее установление причины со всеми сопутствующими факторами (здесь обращу внимание на явные проблемы в организации воздушного движения, в частности координации военных и гражданских органов), и предотвращение подобного в будущем. То есть повышение безопасности всей гражданской авиации.

Украинский и прочие иностранные уполномоченные представители имеют право делать заявления в отношении любых аспектов расследования (пункт 5.25-i Приложения 13).

Им желательно указать, что государство, проводящее расследование, предприняло действия, явно не способствующие целям и полноте расследования, и это привело к уничтожению и/или снижению ценности части вещественных доказательств. По сути, нарушило их право на осмотр обломков и места происшествия в неприкосновенной полноте. Это нужно ради чистоты этого и для будущих расследований, повторюсь, для безопасности полетов в целом.

Хорошо, что иранские власти оказались не теми, которые "не сдаются" даже перед лицом неопровержимых доказательств, не утратили самоуважения — некоторые соседушки уже шестой год козу водят в яснейшей ситуации.

Хорошо, что признание было быстрым. Совершенно неясно, следует ли из него готовность к добровольной компенсации, в том числе, семьям пилотов и авиакомпании. И если да, то в каком размере и порядке. Банки-то, насколько помню, от платежных систем отключены.