Дело MH17: итоги заседаний суда в Гааге в ноябре 2020-го

1. 25 листопада 2020 року Окружний суд м. Гаага оприлюднив процесуальне рішення щодо всіх попередніх клопотань прокуратури та захисту по справі катастрофи малазійського рейсу MH17 у 2014 році.

2. Цим рішенням завершується стадія досудового слідства, справа надалі буде слухатись по суті з 1 лютого 2021 року. До цього часу суд узгодить з прокуратурою та захистом як саме справа розглядатиметься по суті.

3. Суд пояснює, що принцип рівності сторін (Equality of arms) не означає, що захисту повинна надаватись можливість повторити розслідування, яке проведено прокуратурою чи доступ до всієї інформації, якою володіє прокуратура.

Принцип рівності сторін означає, що захист повинен мати можливість ознайомитись з матеріалами справи належним чином і обговорити їх з клієнтом. Також захист має мати можливість підтвердити чи спростувати інкримінуючі докази і надати докази невинуватості.

Інший принцип, який також випливає із статті 6 Європейської конвенції з прав людини, – судовий розгляд повинен відбутись протягом розумного часу.

4. Суд просив захист структурувати свої клопотання щодо додаткового розслідування на дві секції – ті, які можуть бути заявлені без консультацій з клієнтом та ті, які можуть бути заявлені після обговорення з клієнтом.

Першу секцію захист заявив 28 вересня 2020 року, другу – протягом засідань у листопаді 2020 року. Суд, однак, відзначає, що багато з листопадових клопотань могли бути заявлені раніше.

5. Суд також звертає увагу, що якщо захист піддає сумніву якісь докази чи інформацію, то повинен вказати чому саме така інформація є ненадійною чи неналежною. Якщо захист цього не робить, а просто просить перевірити – суд сприймає це як "рибалку з надією спіймати якусь інформацію", яку можна використати для захисту.

6. Суд підкреслює, що захист не повинен демонструвати як саме було збито MH17. Це робота прокуратури.

Якщо прокуратура не зможе адекватно це продемонструвати – суд виправдає підсудних. Розслідування альтернативних сценаріїв суд не вважає необхідним для належного захисту.

Якщо ж захист буде заявляти, що базуючись на наданих прокуратурою доказах щось інше сталось і тому підзахисний не винуватий – суд це розгляне.

7. Запити захисту щодо додаткового розслідування стосувались чотирьох питань:

- Альтернативні сценарії.

- Чи ракетою Бук 53-ї бригади армії РФ (Курськ) було збито MH17?

- Чи була ракета запущена з ферми поблизу Первомайське?

- Роль підсудного.

8. Це опис основних клопотань, які задоволені судом, а не всього, в чому суд відмовив.

Альтернативні сценарії

9. Суд не задовольняє клопотання щодо альтернативних сценаріїв. На думку суду захист не довів, що альтернативні сценарії можливі базуючись на наданих прокуратурою доказах щодо основного сценарію (що літак було збито ракетою певного конкретного Буку з ферми поблизу Первомайське).

10. Суд також вважає, що належна перевірка і оцінка основного сценарію є більш важливою для захисту. Тому запити захисту щодо сценарію з ймовірним збиттям MH17 військовим літаком відхилені.

11. Суд задовольнив запити щодо допиту двох свідків які можуть підтвердити (за заявою адвокатів) чи пошкодження відповідають картині пошкоджень від ракети Бука чи іншої зброї. Одному з цих свідків буде надано доступ до реконструкції уламків.

Щодо оцінки пошкоджень слідчий суддя буде призначати експерта з Алмаз-Антей (виробник Буків, РФ).

12. Раніше суд також призначив додаткове розслідування уражень ракетою Бук, розрахунків місця запуску ракети. Захист може додатково допитати експерта Голландського інституту криміналістичних експертиз (NFI) з цих питань.

Чи ракетою Бук збили MH17

13. Звіт NFI суд називає дуже важливим для вирішення справи. Слідчий суддя узгодить додаткові питання експерту, який готував остаточний звіт.

Захисту надано можливість задати свої запитання експертам Голландського аерокосмічного центру, Королівської військової академії, Алмаз-Антей, однак їх тематика обмежена ефектом від ракети Бук, розрахунком місця запуску і типами пошкоджень. Яким чином будуть допитані експерти, вирішить окремий слідчий суддя.

Чи була ракета запущена з ферми поблизу Первомайського

14. Суд вважає розслідування експертів більш важливими, ніж показання свідків.

15. Суд вважає докази місця запуску більш важливими, ніж докази маршруту Бука до цього місця і назад.

16. Вирішено допитати ще одного свідка щодо місця запуску (за його згодою). Полковник, який вважається на той час очільником 53-ї зенітної ракетної бригади РФ (ймовірно, мова йде про полковника Сергія Мучкаєва), звідки, як вважається, походить Бук, яким збито літак.

Оскільки така ініціатива виходить від підсудного – громадянина РФ, суд сподівається, що РФ розкриє відповідну інформацію щодо цієї бригади.

17. Суд задовольняє клопотання про додатковий допит трьох свідків, які описували події біля супермаркету Фуршет в м. Сніжному (Горлівський район Донецької області). Прокуратура, на думку суду, також зацікавлена в цьому допиті, оскільки підсудний росіянин Олег Пулатов заперечує свою присутність в цьому районі.

18. Оскільки раніше суд уже задовольняв певні клопотання щодо маршруту Бука (наприклад, щодо незвичних тіней на фото та деяких телекомунікаційних даних), то зараз суд відмовляє у подальших запитах з цього приводу, так як ці докази є менш важливими на переконання суду.

19. Суд задовольнив клопотання про допит іншого підзахисного (очевидно, росіянина Сергія Дубінського) щодо значення специфічних слів у телефонних розмовах. Суд ознайомився з відео з Дубінським і дійшов висновку, що він бажає дати показання.

20. Захист може допитати свідків щодо місця запуску ракети, в тому числі власника ферми.

Роль підсудного Пулатова

21. Суд вивчив відео пояснень Пулатова, надані адвокатами. Суд констатує, що підсудний не заперечує геолокацію телефонних дзвінків.

22. Суд вирішив додатково розслідувати дані щодо одного номеру телефону – чи справді підсудний Пулатов розмовляв з цього номеру. Суд звертає увагу, що таке дослідження може включати порівняння голосу в записі перехоплених телефонних розмов і голосу Пулатова з нових і тепер доступних відео його розмови з адвокатами.

23. Суд вважає, що захист Пулатова хотів би допитати інших підсудних. Суд дасть вказівки слідчим суддям щоб подумати як це можливо. Зокрема, суд вважає за можливе допитати інших підсудних не як підсудних, а в якості свідків.

24. Пулатов погодився надати відповіді на питання суду письмово, однак суд вважає, що слід застосовувати загальну процедуру. Пулатова чекають у суді для відповідей на питання всіх сторін провадження.

Клопотання прокуратури

25. Суд відмовив у клопотанні прокуратури до слідчого судді зробити компіляцію відео з допитів свідків. Прокуратура і раніше подавала таке клопотання, хоче показати таку компіляцію у засіданні по суті справи, але суд вдруге відмовив.

26. Відео з Дубінським додано до матеріалів справи.

Що далі

27. Наближаються засідання по суті справи.

28. Затверджені судом додаткові розслідування повинні бути ініційовані та проведені. При цьому суд не вважає за необхідне, щоб такі додаткові розслідування були завершені до початку засідань по суті справи. Однак, до початку таких засідань в лютому 2021 році, має бути відомо, що не вдалось завершити, і скільки часу це займе.

29. Засідання по суті справи розпочнеться 1 лютого 2021 року о 10.00.

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