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11.03.2020, 17:11

Дело MH17: война Путина с Украиной наконец-то предстает перед судом

Дело MH17: война Путина с Украиной наконец-то предстает перед судом
корреспондент ИА "Укринформ" в Вашингтоне

В Нидерландах начался суд по делу сбитого над Донбассом рейса МН17. Обвинительный приговор может иметь серьезные последствия для России

9 матра в Нидерландах началось судебное заседание по поводу сбитого  в июле 2014 года над Восточной Украиной рейса МН17, в результате чего погибли все находившееся на борту 298 человек. 

Символично, что судебное  разбирательство происходит в Судебном Комплексе Схипхол, рядом с аэропортом Схипхол, откуда MH17 вылетел в роковой рейс почти шесть лет назад.

Это первое международное слушание, посвященное ответственности за эту трагедию. Четверо названных подозреваемых - трое россиян и один украинец - не будут присутствовать на заседании суда. Все же, в процессе обеспечат определенную степень закрытости по просьбе семей погибших из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

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Ожидается, что в ходе судебных слушаний раскроются новые подробности военного вмешательства России на Востоке Украины. А также будут установлены прямые линии управления, которые связывают поддерживаемые Кремлем силы на Донбассе  с высшими эшелонами российского военного и политического истеблишмента. После шести лет отрицания Владимира Путина в причастности к войне в Украине, наконец, произойдет суд.

Доказательства, представленные в Нидерландах, могут оспорить многие из заблуждений, которые продолжают мешать международному пониманию конфликта на Востоке Украины. Несмотря на шесть лет военных действий, некоторые международные СМИ и западные правительства при обсуждении конфликта все еще предпочитают использовать эвфемистические термины, такие как «пророссийские сепаратисты». Это позволяет минимизировать роль, которую на самом деле играет Москва в координации конфликта, предотвращая значимый прогресс в направлении мира и снижая ответственность России за прекращение кровопролития.

В этом контексте судебные слушания по делу  MH17 внесут особенно ценный вклад в международную безопасность, подчеркнув прямое участие российских вооруженных сил в войне в Украине. В конце концов, военная техника, которой уничтожили MH17, может использоваться только обученными военными профессионалами.

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Такое оружие не могли отправить через международные границы без прямых указаний самого Кремля. Трагедия MH17 - это фрагмент гораздо более крупной российской военной операции под командованием Москвы.

В то время как новых доказательств еще ожидают, большая часть информации, касающейся расследования MH17, уже находится в открытом доступе. В серии выводов, которые публикуются с осени 2016 года, Объединенная следственная группа (JIT), состоящая из сотрудников правоохранительных органов из Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, подтвердила, что рейс MH17 сбили российской зенитной ракетной системой “Бук”.

По версии следствия, система была создана 53-й зенитной ракетной бригадой российской армии в Курске. “Бук” перевезли из России на Восток Украины и вывезли из зоны конфликта сразу же после трагедии.

Четверо человек, официально обвиняемых в Нидерландах, - это оперативники среднего звена. Им инкриминируют причастность к транспортировке системы “Бук” и нападении на малайзийский авиалайнер Boeing 777. Игорь Гиркин - самый известный из четырех обвиняемых. Он был чем-то вроде плаката для российских военных действий в Украине весной и летом 2014 года. После трагедии МН17 Гиркина поспешно отозвали в Москву.

Как и большинство первоначальных лидеров «сепаратистской» войны на Востоке Украины, Гиркин - гражданин России, который связан с российскими военными. По разным данным, он был полковником российской военной разведки до «добровольчества» для службы в Украине. Он включен в список обвиняемых вместе с соратниками российской военной разведки Сергеем Дубинским и Олегом Пулатовым, а также украинцем Леонидом Харченко.

В результате перехвата телефонных разговоров, обнародованных JIT за несколько месяцев перед судом, обвиняемых поймали на беседе с высокопоставленными российскими чиновниками, включая помощника Путина Владислава Суркова. В то время Сурков отвечал за контроль политики Кремля на востоке Украины.

Москве было удобно увольнение Путиным Суркова в начале 2020 года. Теперь он не занимает никакой официальной должности. Тем не менее, ожидается, что судебное разбирательство продемонстрирует, что четверо названных обвиняемых, действовали не в одиночку и участвовали в военной операции с участием высокопоставленных российских военных и правительственных чиновников.

Суд в Нидерландах также проливает свет на активные усилия России по пресечению расследования нападения на MH17. На дипломатическом уровне РФ блокирует через ООН усилия по созданию международного трибунала. С тех пор, как произошла трагедия, жестко контролируемые российские государственные СМИ продвигали бесконечный набор альтернативных теорий и заговоров вокруг трагедии рейса MH17.

Между тем, исследователи открытого источника Bellingcat  раскрыли ряд поддельных спутниковых изображений и поддельных данных, выдвинутых российским правительством. Учитывая тот факт, что уничтожение MH17 произошло над территорией чужой страны, а среди жертв не было граждан России, такое подрывное поведение было бы крайне странным, если бы Россия не была, де-факто, ответственной стороной.

Судебные разбирательства, которые сейчас ведутся в Нидерландах, являются не только попыткой добиться хоть какой-то справедливости для сотен семей, потерявших близких в результате трагедии MH17. Чувство собственной безнаказанности Кремля также находится в центре внимания. Многие из деталей, которые мы услышим в суде, уже стали достоянием общественности, но это будет первый раз, когда их изложили вместе в международном правовом поле.

Это указывает на то, что Россия ведет открытую войну в Украине, делая все возможное, чтобы скрыть свои военные преступления и избежать международной ответственности.

Восторжествует ли справедливость? 

В связи с тем, что Россия отказывается признать законность судебного разбирательства, практически нет шансов, что кто-либо из обвиняемых действительно отбудет тюремное заключение за свою роль в нападении на МН17.

Однако, огромное количество доказательств должно дать мощный сигнал международному сообществу о том, что Российская Федерация должна положить конец своим отрицаниям и предстать перед судом за войну в Украине. 

Это должно случится прежде, чем начнется разговор о потеплении отношений между странами. Путинский режим находится под судом в Нидерландах и обвинительный приговор должен иметь серьезные последствия для Москвы на международной арене.

Оригинал

LIGA.net переводит и публикует материалы, опубликованные в блоге UkraineAlert на Atlantic Council, в рамках информационного партнерства. Републикация полной версии текста запрещена

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: российские боевики, владимир путин, мн17, малазийский боинг, авиакатастрофа МН17, война в добассе, игорь гиркин
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