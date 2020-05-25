Как США сдерживают Россию в условиях COVID-19

В час, коли увага світу і далі прикута в основному до COVID-19, не дивно що практично непоміченою пройшла новина про реактивацію V Корпусу Сухопутних військ США. Проте новина таки не буденна, адже чітко фіксує те, що курс США на стримування РФ тепер всерйоз і надовго.

Мова не йде, звичайно, про створення на постійній основі в Європі угруповання рівня корпус Сухопутних військ США, який має складатися із не менше трьох-чотирьох дивізій. На постійній основі в V корпусі будуть служити лише 635 солдат, із яких лише близько 200 знаходитимуться в Європі. Базуватиметься дана структура на базі Форт-Нокс (Кентуккі).

Проте відновлення V Корпусу є справді важливим кроком адже фіксує те, що США абсолютно серйозно сприймають російську військову загрозу і готуються на практиці до найгірших сценаріїв. Відновлення відповідного корпусу при цьому має забезпечити необхідну координацію всіх американських і союзних сил в Європі в разі потреби. Саме тому Європейське командування США звернулося із відповідним проханням до Командування Сухопутних військ США щодо відновлення V корпусу.

Паралельно із відновленням необхідних командних структур відповідного рівня для Європейського театру воєнних дій Сухопутні війська США планують знову вчитися навичкам планувати і наносити удари на всю глибину оборони ворога.

Для цього необхідно навчитися координувати засоби розвідки і засоби ураження для виявлення і оперативного знищення найбільш пріоритетних цілей. І це завдання буде здійснюватися вже на рівні окремих корпусів і вище в той час як бригади і дивізії будуть відповідати за ведення бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення із ворогом чи на тактичній глибині.

США не лише планують відновити відповідні навички наносити удари на глибину оборони ворога, які координуватимуться на рівні окремих корпусів – йде активний розвиток цих самих перспективних засобів ураження відповідної потужності. Так в березні і квітні 2020 року були проведені другий і третій тести балістичної ракети до оперативно-тактичного ракетного комплексу PrSM (дальність 500 км, а в перспективі 700-750 км).

Тим самим компанія Lockheed Martin завершила перший етап випробувань перспективної балістичної ракети, початок розгортання якої в військах має відбутися вже в 2023 році. Так само в березні 2020 року були проведені успішні випробування перспективної гаубиці ERCA, яка зможе працювати на дальність не менше 70-80 км, а в перспективі і не менше 100 км за допомогою боєприпасів від компанії Raytheon. Тим самим Сухопутні війська США на практиці доводять, що модернізація ракетних військ і артилерії є для них пріоритетом №1, не зважаючи на загрозу від вірусу COVID-19.

Як наслідок можна говорити про те, що американцями паралельно реалізується увесь спектр відповідних завдань, який повинен дати можливість вести бойові дії із РФ в разі потреби. Створюють відповідні командні структури, які опікуватимуться в тому числі координацією ударів на всю глибину оборони ворога.

І в цей самим час здійснюється заходи по забезпеченню в найближчому майбутньому військ різними типами систем ураження відповідної дальності і потужності.

Проте відповідні роботи досягнуть необхідного ефекту лише через декілька років. В той же час США змушені виконувати свої зобов’язання в рамках НАТО вже сьогодні – навіть в умовах поширення вірусу COVID-19. Останні кроки американців в Європі показують, що до цього завдання Вашингтон ставиться відповідально.

Головною подією весни 2020 року в сфері військової безпеки в Європі мали стати навчання Defender Europe 2020. В рамках цих навчань планувалося вперше із кінця Холодної війни провести перекидання цілої дивізії (всього їх 10) американських Сухопутних військ із США до Європи.

Власне таким чином і мали відпрацювати створення міжвидового угрупування військ в разі потреби, основою якого мав стати повнокровний корпус на 3-4 дивізії. Проте COVID-19 вніс свої корективи в ці плани. До березня 2020 року в Європу було перекинуто лише одну додаткову американську бригаду. Перекидання решти сил було скасовано.

В таких умовах США зробили ставку на сили флоту і стратегічної авіації для демонстрації прапору і рішучості виконати всі взяті на себе зобов’язання в разі крайньої потреби. В квітні 2020 року есмінці ВМФ США USS Porter (DDG 78) та USS Donald Cook (DDG 75) перебували в Чорному і Балтійському морях відповідно. А на початку травня ці два есмінці разом із третім американським есмінцем USS Roosevelt (DDG 80) і британським фрегатом HMS Kent (F 78) вперше із кінця 1980-х років провели патрулювання в акваторії Баренцевого моря – поблизу місць базування Північного флоту РФ.

Паралельно протягом останніх трьох тижнів до Європи навідуються американські стратегічні бомбардувальники В-1B Lancer. Дані літаки є в тому числі носіями крилатих ракет типу JASSM та JASSM-ER, які можуть працювати по цілям супротивника не заходячи в зону дії його ППО.

Американські льотчики відпрацьовували взаємодію із винищувачами таких країн як Велика Британія, Норвегія, Данія, Польща і Швеція. Польоти В-1B Lancer проходили в повітряному просторі Швеції, Литви, Латвії і Польщі. Тобто показали можливість нанести удари в глиб РФ в разі нагальної потреби.

Ставка на флот і стратегічну авіацію була зроблена не спроста – висока технологічність і потужний бойовий потенціал відповідних платформ дозволяють при невеликому залученні живої сили забезпечити потужну демонстрацію прапору і рішучості. Для подібного ефекту Сухопутним військам необхідно залучати цілі бригади і дивізії, що набагато складніше, а головне небезпечніше в умовах загрози поширення COVID-19.

Хоча американці готуються до відновлення масштабних наземних тренувань – в червні 2020 року в Польщі мають пройти спільні американсько-польські маневри, участь в яких братимуть 6 тисяч бійців. При цьому 4 тисячі бійців це будуть саме американські сили.

Тому як бачимо COVID-19 не став для США принциповою перешкодою в політиці стримування РФ. Вашингтон одночасно продовжує реалізувати як заходи із поточного стримування РФ так і працювати на перспективу в плані модернізації Сухопутних військ.

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