Кто же стрелял в помощника Зеленского? Одно можно сказать – это точно был не Моссад

В Украине есть проблема с олигархами. Они подкупают судей. Они подкупают депутатов. Они создают монополии. Они саботируют реформы.

И многие из них черт знает что творили в 90-х…

Но в Украине нет практики убивать своих политических оппонентов. Все олигархи давно выросли из этих штанишек. Все хотят спать спокойно. Без каски. И не хотят прятаться от киллеров. Просто из чувства собственного сохранения.

Поэтому не поверится, что Сергея Шефира заказали олигархи. Либо чтобы убить. Либо чтобы напугать президента. Это не те игры, в которые готовы играть украинские олигархи. Они будут покупать, организовывать медиаатаки и договариваться. Но не будут заказывать убийство одного из трех ключевых людей страны. Потому что они хотят договорится с властью. Они привыкли, что могут это сделать. И эффективность пуль в данном вопросе почти нулевая.

Я не верю, что это конкуренция в Офисе президента. Потому что Шефир, как пишет пресса, уже эту конкуренцию проиграл. И одно дело интриги, другое – пули. Путь от одного до второго очень длинный.

Это могла бы быть постановка. Эту версию точно будут продвигать оппоненты власти. Что логично. Особенно, учитывая сериальный путь и тягу к эффектам. Хотя трудно поверить, что люди, которые снимают кино, пойдут на реальную кровь. Это тоже не стиль. Да, можно делать шоу. Но от шоу до реанимации с пулевыми ранениями – слишком далекий путь. А дельцы остаются дельцами, им очень тяжело стать киллерами.

Поэтому можно поверить в то, что это русские. Просто потому что русские любят вносить сумятицу в общество. Любят поджигать костры. Поэтому русские любят совершать убийства на территории Украины. А обстрел машины одного из топ-3 чиновников страны, а Шефир де-факто таким был еще летом, очень хорошо подогревает обстановку. Как и может напугать президента. Который русским нужен напуганный, а не уверенный в себе.

Одно можно сказать. Это точно был не Моссад…

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.