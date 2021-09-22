UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кто же стрелял в помощника Зеленского? Одно можно сказать – это точно был не Моссад

Цей матеріал також доступний українською
Кто же стрелял в помощника Зеленского? Одно можно сказать – это точно был не Моссад

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
22.09.2021, 15:06

В Украине нет практики убивать своих политических оппонентов. Все олигархи давно выросли из этих штанишек. Все хотят спать спокойно. Без каски

В Украине есть проблема с олигархами. Они подкупают судей. Они подкупают депутатов. Они создают монополии. Они саботируют реформы.

И многие из них черт знает что творили в 90-х…

Но в Украине нет практики убивать своих политических оппонентов. Все олигархи давно выросли из этих штанишек. Все хотят спать спокойно. Без каски. И не хотят прятаться от киллеров. Просто из чувства собственного сохранения. 

Поэтому не поверится, что Сергея Шефира заказали олигархи. Либо чтобы убить. Либо чтобы напугать президента. Это не те игры, в которые готовы играть украинские олигархи. Они будут покупать, организовывать медиаатаки и договариваться. Но не будут заказывать убийство одного из трех ключевых людей страны. Потому что они хотят договорится с властью. Они привыкли, что могут это сделать. И эффективность пуль в данном вопросе почти нулевая.

Я не верю, что это конкуренция в Офисе президента. Потому что Шефир, как пишет пресса, уже эту конкуренцию проиграл. И одно дело интриги, другое – пули. Путь от одного до второго очень длинный.

Это могла бы быть постановка. Эту версию точно будут продвигать оппоненты власти. Что логично. Особенно, учитывая сериальный путь и тягу к эффектам. Хотя трудно поверить, что люди, которые снимают кино, пойдут на реальную кровь. Это тоже не стиль. Да, можно делать шоу. Но от шоу до реанимации с пулевыми ранениями – слишком далекий путь. А дельцы остаются дельцами, им очень тяжело стать киллерами.

Поэтому можно поверить в то, что это русские. Просто потому что русские любят вносить сумятицу в общество. Любят поджигать костры. Поэтому русские любят совершать убийства на территории Украины. А обстрел машины одного из топ-3 чиновников страны, а Шефир де-факто таким был еще летом, очень хорошо подогревает обстановку. Как и может напугать президента. Который русским нужен напуганный, а не уверенный в себе.

Одно можно сказать. Это точно был не Моссад…

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Владимир Зеленский убийство Сергей Шефир
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 