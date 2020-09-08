Перемирие на Донбассе было рассчитано на местные выборы. Но додавить Украину у РФ не вышло

На Донбассе вновь стреляют. Руководители так называемых "ЛНР" и "ДНР" угрожают то ли наступлением, то ли обстрелом украинских позиций. Штаб ООС спокойно отвечает в стиле "полезут - насыпем в ответ с горкой". Риторика президента Владимира Зеленского понемногу смещается к более резким тонам. При этом, о срыве перемирия официальный Киев пока не говорит.



Более того, часть откровений новых членов ТКГ воспринимается с трудом и Офис президента вынужден поправлять, что это не официальная позиция страны. Что же. Есть смысл разобраться.

00:45 Как создавался режим прекращения огня. Игра на внешнем поле и внутренние процессы. Интересы Европы - снять конфликт с порядка дня. Ключевые слова "процесс" и "прогресс".

Россия умело использовала такой подход, поднимая ставки и требуя уступок за возврат к начальным условиям. В 2019 году Украина попробовала сыграть в ту же игру.

02:02 Ситуация на начало лета - баланс заявлений о желании Мира.

Позиции России - вернуть Донбасс на своих условиях. Позиция Украины - если невозможен компромисс по сути, играем на частных случаях.

03:30 Попытки выхода на мирный процесс и перемирие, как путь к политическому процессу.

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Для России крайне важны были выборы в ОРДЛО одновременно с местными выборами в Украине, желательно, в рамках одного процесса. С точки зрения украинских интересов, это не лучший вариант.

НО Зеленский сам себя загнал в угол анонсом "год на урегулирование". Заявить, что это невозможно, - признать ошибочность шагов. Не заявлять и пойти на уступки РФ - взорвать ситуацию в стране.

07:00 Перемирие с точки зрения РФ было рассчитано на местные выборы. НО додавить Украину не получилось. 5 сентября стартовала избирательная кампания. 6 сентября поддерживать режим тишины уже не надо.

08:00 Могут ли боевики пойти на эскалацию? Приказа из Москвы нет. Причины надо искать в создании информационного кокона российскими медиа. Необходима информационная волна внутри РФ и в Европе.

Но сегодня российские медиа заняты другим кризисом. Почему беларусский кризис влияет на информационную накачку по украинскому направлению? Россия не в состоянии вести две информационные операции по соседним странам одновременно - история информационных войн России.

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11:42 Падает внимание к Донбассу - нет приказа идти в наступление. Но уже нет и запрета из Москвы "не стрелять". Местные главари хотят напомнить о себе. Не столько Украине, сколько России. Результат: риск эскалации есть, риска большой войны в ближайшие недели нет.

12:50 Позиция украинской стороны - почему сейчас не будут говорить "перемирия нет". Зеленский не будет признавать, что его политический успех длился чуть больше месяца. Поэтому "гибридное перемирие" будет несколько ближайших дней - до месяца. Дольше не смогут - риторика изменится. При этом, если сыграть грамотно, РФ окажется в неприятной ситуации.

15:02 Почему до 25 октября никто не будет выходить на новые политические контуры? Россия подождет результатов местных выборов - они покажут степень контроля Зеленским процессов на местном уровне.

Для украинской власти принимать любое решение по политическому блоку - как отказ от контактов, так и выход на переговоры - крайне опасен в рамках электоральной кампании.

17:35 Как стоит Украине использовать это время? И с кем из внешних игроков стоит вести диалог, учитывая проявления новых центров силы? Стоит ли признать, что "минский процесс закончен"? Внешний баланс, возможности действий для официального Киева.