Почему водители стали больше превышать скорость в период пандемии COVID-19

Нещодавно я говорив на Національному громадському радіо США про те, чому водії стали більше перевищувати швидкість в період пандемії COVID-19.

Два тижні тому, мої колеги з Університету Огайо проаналізували дані, які показали, що швидкість руху автомобілів у великих містах Огайо під час пандемії коронавірусу суттєво збільшилася.

Перевищення швидкості зафіксовано в три різні способи:

1. Зросло просторове перевищення швидкості.

До COVID-19 перевищення швидкості відбувалося на 20% швидкісних ділянок дороги. Після COVID-19 кількість таких ділянок зросла до 50%.

2. Збільшився середній рівень перевищення швидкості.

До COVID-19 люди перевищували швидкість в середньому на 3-5 км/год. Після COVID-19 перевищення швидкості зросло до 6-8 км/год.

3. Рівень екстремальної швидкості (перевищення швидкості понад 25 км/год) різко зріс.

Чому людям подобається швидкість? Мене це питання цікавить через мої власні дослідження щодо турнірів та конкурсів.

Останні 15 років я вивчав, чому люди люблять змагатися та конкурувати.

Відповідь неоднозначна: людям подобається перемагати, їх мотивує соціальна складова бути кращим за інших. Їх мотивують стимули і, звичайно, імпульсивність. Ці ж фактори можуть пояснити, чому люди люблять перевищувати швидкість.

Є особиста насолода, яку ми отримуємо від припливу адреналіну.

Також нам подобається обганяти інших водіїв, оскільки це дає нам змогу відчувати себе так, ніби ми кращі водії. Швидка їзда також заощаджує наш час, що є частиною монетарного стимулу ("час - це гроші"). А для деяких їзда - це спосіб вивільнити негатив та стрес.

Але чому COVID-19 збільшив нашу "потребу у швидкості"? Як економіст, люблю аналізувати рішення з точки зору вартості та вигод.

Карантин, безумовно, знизив вартість перевищення швидкості. Оскільки трафіку менше, ймовірність потрапити в аварію зменшилась. Крім того, оскільки менше людей спостерігають за нашою поведінкою на дорозі, соціальні норми стали менш важливими. Крім того, COVID-19 спричинив чимало стресу людям, і замість того, щоб зняти цей стрес конструктивно шляхом важкої роботи чи спорту, люди можуть обрати більш необдуманий варіант - перевищення швидкості.

Останнє питання - чи перевищення швидкості шкідливе для нашого суспільства і чи це явище постійне? Тут новини хороші.

По-перше, через карантин кількість автомобілів на дорогах зменшилася, і, попри збільшення швидкості, фактична кількість дорожньо-транспортних пригод та смертей зменшилася.

Нещодавно на сайті cleveland.com було опубліковано статтю, в якій повідомляться, що кількість аварій в Огайо значно зменшилася під час COVID-19. Інше дослідження Каліфорнійського університету в Девісі показало, що карантин знизив дорожньо-транспортні пригоди та кількість смертей в Каліфорнії.

По-друге, немає підстав очікувати, що така зміна поведінки є постійною.

Після повернення людей до нормального способу життя, перевищення швидкості знизиться. Соціальні норми стануть більш важливими через збільшення кількості людей, які спостерігають за нашою поведінкою на дорозі.

Вартість перевищення швидкості зросте через посилення руху. Нарешті, люди зможуть знімати свій стрес та негатив через роботу, спорт та інші продуктивні види діяльності. Потреба у перевищенні швидкості, швидше за все, знизиться.

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