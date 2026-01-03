Более 20 лет назад Анна и Константин Воскобойники из Херсона работали на заводе в Италии и мечтали открыть собственное дело. В итоге они сами разработали рецепт и создали торт "Херсон" – он стал визитной карточкой города. На Новый год перед полномасштабным вторжением каждая третья херсонская семья выбирала его в качестве праздничного десерта.

В первые дни большой войны Анна и Константин потеряли весь свой бизнес – кондитерские и рестораны в Херсоне, а также киоски с мороженым в курортных городках области. И начали всё с нуля в Виннице. Сейчас их главный десерт – торт "Херсон" – продаётся по всей Украине, его даже можно заказать из-за границы.

LIGA.net побывала в Виннице и узнала, что принесло торту такую масштабную народную любовь, как предпринимателям удалось восстановить свой бизнес за считанные месяцы и каков на вкус на самом деле "Херсон".