UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подрыв Запорожской АЭС – шантаж. От этого России нет никакой практической пользы

Цей матеріал також доступний українською
Подрыв Запорожской АЭС – шантаж. От этого России нет никакой практической пользы

доктор физ-мат наук, ведущий научный сотрудник Института физики НАНУ
08.08.2022, 18:45

Подрыв Запорожской АЭС для российских оккупантов – это крест на всех их планах. Поэтому выглядит все как чистой воды ядерный шантаж

Сейчас много шума вокруг заминирования Запорожской АЭС и возможного ядерного шантажа со стороны оккупантов.

Во-первых, пока это "шантаж шантажом" – создается лишь потенциальная возможность шантажа и ультиматумов, а не выдвигаются, собственно, какие-то требования.

Во-вторых, ядерный шантаж в любой форме – крайне невыгодная и откровенно идиотская стратегия. Такой шантаж будет успешен только тогда, когда оппонент так испугается, что пойдет на безоговорочное выполнение всех требований террориста. А если не испугается или испугается не настолько, чтобы с дрожащими коленками выполнять все, что ему скажут, тогда начинаются большие проблемы у самого террориста.

Представим, что выставлен ультиматум: либо вы прекращаете поддержку Украины, либо мы взрываем АЭС. А им отвечают: "Нам без разницы, взрывайте, если хотите". И вот что делать? Надо либо выполнять угрозу, либо позорно сливаться.

От подрыва Запорожской АЭС нет никакой практической пользы. Наоборот, нужно будет срочно выводить все войска из загрязненной зоны и ставить крест на планах дальнейшей оккупации Украины, зачем нужна территория, где нельзя жить?

Если радиоактивное облако накроет одну из стран НАТО, это может рассматриваться как объявление войны или как теракт, направленный против них. А если еще с ветром не повезет, то может накрыть Крым. Да и вода в Северо-Крымском канале после этого долго будет непригодна для использования.

С другой стороны, если слиться и не выполнить угрозу, то ты лузер и простак, который не отвечает за свои слова и которого можно вообще не воспринимать серьезно. В следующий раз никакие угрозы не будут действовать вообще. Да и с точки зрения внутренней политики, для диктатора это серьезный удар, потому что это проявление слабости, и могут сожрать свои же шакалы.

Если же считать, что цель всего этого – физическое уничтожение Украины и превращение ее в радиоактивную пустыню, зачем вообще так заморачиваться с подрывом АЭС? Можно просто забрасывать все крупные города тактическими ядерными зарядами, причем это можно сделать в любой момент и без угроз и шантажа. Эффект для внешнего имиджа будет одинаково катастрофичен при более быстром и полном уничтожении противника.

Другой аспект – это техническое выполнение подрыва АЭС. Уже сто раз писали о том, что устроить техногенную ядерную катастрофу на АЭС весьма непросто. Ядерный реактор – это чрезвычайно прочная конструкция, разрушить которую извне очень трудно. Можно довольно легко устроить утечку радиоактивной воды первого контура а-ля Фукусима, но этой воды не так много, и не будет катастрофического загрязнения воздуха и окружающей местности.

Можно, вероятно, повредить и разгерметизировать корпус реактора, заложив под него много взрывчатки. Но для того чтобы эффектно разбрасывать по большой территории ядерное топливо, нужно, по-хорошему, устроить взрыв реактора изнутри, как было при аварии на Чернобыльской АЭС. Но для этого нужно сначала выключить многочисленные системы защиты и обойти все предохранители, которые не дают этого сделать. Напомним, в Чернобыле взрыв произошел после испытаний реактора в нештатном режиме, которые проводил специально обученный персонал станции. Российские оккупанты на это физически не способны.

Подытожим: ставить ультиматумы с такими ставками – это загонять себя в гарантированно проигрышную ситуацию, потому что если противник вдруг не испугается, хороших вариантов для тебя не существует.

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
радиация ядерный взрыв Семен Есилевский Запорожская АЭС авария на АЭС
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 