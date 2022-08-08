Подрыв Запорожской АЭС – шантаж. От этого России нет никакой практической пользы

Сейчас много шума вокруг заминирования Запорожской АЭС и возможного ядерного шантажа со стороны оккупантов.

Во-первых, пока это "шантаж шантажом" – создается лишь потенциальная возможность шантажа и ультиматумов, а не выдвигаются, собственно, какие-то требования.

Во-вторых, ядерный шантаж в любой форме – крайне невыгодная и откровенно идиотская стратегия. Такой шантаж будет успешен только тогда, когда оппонент так испугается, что пойдет на безоговорочное выполнение всех требований террориста. А если не испугается или испугается не настолько, чтобы с дрожащими коленками выполнять все, что ему скажут, тогда начинаются большие проблемы у самого террориста.

Представим, что выставлен ультиматум: либо вы прекращаете поддержку Украины, либо мы взрываем АЭС. А им отвечают: "Нам без разницы, взрывайте, если хотите". И вот что делать? Надо либо выполнять угрозу, либо позорно сливаться.

От подрыва Запорожской АЭС нет никакой практической пользы. Наоборот, нужно будет срочно выводить все войска из загрязненной зоны и ставить крест на планах дальнейшей оккупации Украины, зачем нужна территория, где нельзя жить?

Если радиоактивное облако накроет одну из стран НАТО, это может рассматриваться как объявление войны или как теракт, направленный против них. А если еще с ветром не повезет, то может накрыть Крым. Да и вода в Северо-Крымском канале после этого долго будет непригодна для использования.

С другой стороны, если слиться и не выполнить угрозу, то ты лузер и простак, который не отвечает за свои слова и которого можно вообще не воспринимать серьезно. В следующий раз никакие угрозы не будут действовать вообще. Да и с точки зрения внутренней политики, для диктатора это серьезный удар, потому что это проявление слабости, и могут сожрать свои же шакалы.

Если же считать, что цель всего этого – физическое уничтожение Украины и превращение ее в радиоактивную пустыню, зачем вообще так заморачиваться с подрывом АЭС? Можно просто забрасывать все крупные города тактическими ядерными зарядами, причем это можно сделать в любой момент и без угроз и шантажа. Эффект для внешнего имиджа будет одинаково катастрофичен при более быстром и полном уничтожении противника.

Другой аспект – это техническое выполнение подрыва АЭС. Уже сто раз писали о том, что устроить техногенную ядерную катастрофу на АЭС весьма непросто. Ядерный реактор – это чрезвычайно прочная конструкция, разрушить которую извне очень трудно. Можно довольно легко устроить утечку радиоактивной воды первого контура а-ля Фукусима, но этой воды не так много, и не будет катастрофического загрязнения воздуха и окружающей местности.

Можно, вероятно, повредить и разгерметизировать корпус реактора, заложив под него много взрывчатки. Но для того чтобы эффектно разбрасывать по большой территории ядерное топливо, нужно, по-хорошему, устроить взрыв реактора изнутри, как было при аварии на Чернобыльской АЭС. Но для этого нужно сначала выключить многочисленные системы защиты и обойти все предохранители, которые не дают этого сделать. Напомним, в Чернобыле взрыв произошел после испытаний реактора в нештатном режиме, которые проводил специально обученный персонал станции. Российские оккупанты на это физически не способны.

Подытожим: ставить ультиматумы с такими ставками – это загонять себя в гарантированно проигрышную ситуацию, потому что если противник вдруг не испугается, хороших вариантов для тебя не существует.

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