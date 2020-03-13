Путин своего добился. Встречайте новую реальность

Это государственная измена. Теперь война на Донбассе - это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОП Андрей Ермак под диктовку Дмитрия Козака из Москвы. Можно резюмировать, что Владимир Зеленский санкционировал то, что отбеливает Россию и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали.

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В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Документы переданы в ZN.UA источником в переговорной группе.

Обозреватель ZN.UA Татьяна Силина так прокомментировала решение ТКГ: "Первое, что бросается в глаза в проекте данного документа, это то, что в т.н. Консультативном совете за стол переговоров или, пардон, "консультаций", на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять". Читайте также - Путин добился от Зеленского, чего хотел. Встречайте новую реальность По ее словам, Россия, являющаяся агрессором, с помощью данного формата получает подтверждение своей мантры "настамнет" и усаживается за стол переговоров в качестве "посредника", а не участника конфликта. "Можно предположить, что наши западные партнеры не станут возражать против подобного формата, т.к. они давно давали понять, что примут любое решение, поддержанное Киевом и Москвой: мол, "главное, чтобы вы договорились между собой". Также неоднократно приходилось слышать, в частности, от французской стороны, что Киеву так или иначе необходимо разговаривать с представителями ОРДЛО, и "лучше говорить, чем не говорить". Читайте также - "Консультации" с боевиками. О чем договорились 11 марта в Минске – документ Второе, что вызывает недоумение и опасения, это наличие в тексте формулировки о "необходимости всеобъемлющего политического урегулирования конфликта", и полное отсутствие хотя бы намека на необходимость немедленного прекращения огня, стойкого режима тишины и обеспечения всех условий безопасности, необходимых для этого самого политического процесса. Хотя вскользь упомянутые в преамбуле проекта решения ТКГ (даже без указания названий и дат этих документов) "другие соглашения, составляющие пакет Минских договоренностей" посвящены именно вопросам прекращения огня и вывода иностранных войск с территории Украины. Не мытьем, так катанием Москва пропихивает реализацию политических пунктов "Минска", по прежнему нарушая все пункты, касающиеся безопасности. Похоже, в нынешней переговорной команде с Банковой она нашла благодатных слушателей и реализаторов своих идей, которые, возможно, рассчитывают на то, что в условиях хайпа вокруг нарастания опасности эпидемии коронавируса "минская зрада" пройдет незамеченной", - пишет обозреватель.

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