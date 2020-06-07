Равнодушие или зашоренность? Почему Украинские СМИ не пишут о протестах в США

Сьогодні ви нічого не чуєте про протести в США, так? Кадри мародерства тижневої давності вичерпалися і в нашій уяві наче все закінчилося?



Насправді, сьогодні день безпрецедентних протестів. Перекритий увесь Вашингтон - на вулиці міста вийшли сотні тисяч громадян, які приїхали з усієї Америки. Ще сотні тисяч протестують у своїх містах і думаю, що ввечері за американським часом ЗМІ підрахують, що сьогоднішній день вивів на протест принаймні декілька мільйонів громадян США. Але вони відстоюють своє право на життя у більш справедливій країні мирно. А картинка мирного протесту не так добре продається споживачу.

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Українці в масі своїй не дізнаються про сьогоднішні події. Тому що наші за своєю суттю провінційний ЗМІ, яким не цікаво що насправді відбувається у світі, не будуть повідомляти ці новини байдужому суспільству.



Ярлики, які понавішувала навіть здавалося б притомна частина нашого Фейсбуку на справді епохальні події в США, пригнічують. Адже зараз там відбуваються процеси, які призведуть до значних змін в американський політиці, а отже і до змін у політиці світовій.



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Не буду зайвий раз проводити паралелі між Майданом та протестами в США. Скажу тільки, що якщо б цивілізований світ був настільки ж зашореним та невибагливим до правди, як і наше суспільство - то про Майдан знали би та судили тільки з кадрів 1 грудня. А про російську агресію - із репортажів Раша Тудей. Власне, ніякої перемоги Майдану не відбулося би без підтримки Заходу. Як без цієї ж підтримки не вистояла би Україна. Тільки звичка західних політиків, ЗМІ та в решті решт суспільств докопуватися до правди та співставляти цю правду з системою цінностей врятували нас.



Якщо б цивілізований світ був настільки ж зашореним та невибагливим до правди, як і наше суспільство - то про Майдан знали би та судили тільки з кадрів 1 грудня. А про російську агресію - із репортажів Раша Тудей

Мені не дивно бачити дику, викривлену та расиську оцінку подій в США у нашій інформаційній бульбашці. Адже суспільство, яке проковтнуло пропагандистську наживку Кремля та повірило у те, війна триває не з вини Путіна, а з вини української влади може повірити у будь-що.



Мені не дивно. Але мені сумно. Сумно від того, що ми, люди які живуть на задвірках цівілізації, не можемо адекватно подивитися навколо, об’єктивно оцінити своє становище та побачивши великий світ піти до нього назустріч. Ні, ми воліємо не знати і не розуміти. Жити на своєму хуторі. І судити про навколишніх та про себе спираючись на вже начебто мертві, але все ще такі живі радянські конструкти та забобони.



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Зорі можна побачити з самої глибокої ями. Але для цього треба захотіти здійняти голову...



Байдужість породжує байдужість. Наша байдужість до цивілізованого світу, його життя та принципів є насправді байдужістю до самих себе.

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