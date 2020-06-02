"Америка разрывается на куски". Или нет? Протесты и погромы в США - глазами украинцев

8 минут 46 секунд. Так медленно, согласно реконструкции The Times, белый полицейский убивал чернокожего Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе (США). При задержании он применил запрещенный удушающий прием: повалил его на землю и встал коленом на шею, хотя Флойд стонал: "Я не могу дышать" и "Я скоро умру". Это происходило на глазах у свидетелей, которые записали шокирующее видео.

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Сначала судмедэксперты объявили, что Флойд умер от слабого здоровья в сочетании со стрессом от задержания. Повторное вскрытие, проведенное независимыми экспертами, установило, что он умер от отсутствии кровотока в мозг - и это убийство. Через два дня после смерти Флойда власти Миннеаполиса заявили о расовом характере его смерти и призвали привлечь полицейского к уголовной ответственности.

Но было поздно. Сначала в Миннеаполисе, - там первым делом сожгли местный полицейский участок, - а потом в десятках городов США начались протесты, которые переросли в погромы магазинов, поджоги зданий и автомобилей, столкновения с полицией. Погибли не менее девяти человек, задержанных - 5600. По словам губернатора Миннесоты Тима Уолца, в городах творится "абсолютный хаос".

Видео: канал The New York Times на YouTube

По данным AP, несколько полицейских за последнюю неделю были расстреляны или сбиты машинами, и все это на фоне угроз президента Дональда Трампа ввести войска, чтобы "доминировать на улицах". В Нью-Йорке внедорожник врезался в группу офицеров, ранив троих.

В прошлую пятницу несколько сотен протестующих собрались на демонстрацию возле Белого дома в Вашингтоне. Пока их разгоняли, секретная служба решила спрятать Дональда и Меланию Трамп в специальном подземном бункере для безопасности, там они провели более часа.

В Нью-Йорке, Вашингтоне и еще порядка 40 городах США объявлен комендантский час.

Но, несмотря на общий драматизм, в целом все эти события происходят достаточно локально, утверждают жители американских городов. LIGA.net поговорила о ситуации с шестью украинцами, проживающими в разных городах США: вот что они рассказали.

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Лина Ярошенко, работает в лаборатории - тестирует на коронавирус и предрасположенность к раку (Пенсильвания)

В Америке уже долгое время фиксировались преступления полиции против чернокожего населения. Пришел человек в магазин, а его только по цвету кожи в воры записывают. Наряд приехал и прибил, не разобравшись в ситуации. Или шел себе человек по улице, а у полиции как раз ориентировка на чернокожего, они решили, что этот - подходит, и давай его лицом в землю. Все эти ситуации активно освещаются в прессе.

Последнее преступление - из того же разряда. Восемь минут полицейский сидел коленом на человеке, даже когда он потерял сознание!

Это стало хорошим подогревом под протесты. Но частично протесты, конечно, вызваны и экономическими проблемами. Раз афроамериканцев сходу считают преступниками, то не хотят и брать на работу. Они изначально беднее и были менее защищены во время карантина. А в США уволили кучу людей, сумасшедшая безработица, многие выживают как могут. Единственная помощь за эти три месяца - по чеку на $1200.

Движение Black Lives Matter ("Черные жизни важны") существует уже несколько лет. Но тем, что протесты переросли в погромы, они нанесли ужасный урон своей репутации. Не думаю, что это сделает их жизнь лучше и кто-то займет их сторону, учитывая, что они сейчас творят. Потому что они убивают, калечат хозяев магазинов, жгут памятники архитектуры.

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Моя знакомая, тетя моего бойфренда, работала швеей в магазине - в молле в центре Филадельфии. Она приехала к нам на эти выходные, смотрела новости - и увидела свой разгромленный молл. Весь карантин она сидела без работы! Но ее начальство, которое держало этот магазинчик, - они много лет работали, чтобы его открыть, им никто не помогал финансово на карантине, - из каких-то своих ресурсов все равно выплачивало ей зарплату. Теперь все. Магазин разгромили. Они просто потеряли все, разорились. Она без работы.

Расизм в Америке живет и процветает. Ну, а все остальное можно увидеть в новостях.

Богдан Глоба, основатель ЛГБТ-организации украинцев в США

Вашингтон пустой, но в целом все спокойно. Протесты начинаются после обеда. У нас апдейт, - со вчерашнего дня в Вашингтоне введен комендантский час с 19 вечера. После разгона у Белого дома, в понедельник мирная часть демонстрантов в это время и разошлась.

То, что происходит с погромами - не имеет никакого отношения к протестам. Есть сам протест - мирный, когда собираются люди с любым цветом кожи в нескольких локациях, в том числе возле Белого дома, и маршируют через город. Там плакаты, дети, студентов много. А те грабежи, которые больше всего в новостях показывают - далеко не такие многочисленные и неорганизованные. Это похоже на отряды мародеров, они орудуют больше ночью, небольшими группами, громят, нападают, ломают, крадут. Это совсем другое.

Но, к сожалению, поскольку это для журналистов кликабельнее, их показывают чаще. Вот и складывается такая картинка. Если бы я не был тут, я бы решил, что город в огне. На самом деле, все под контролем. Разве что в центре возле Белого дома на первых этажах зданий превентивно забивают окна ДСП. Вчера ввели нацгвардию. Сегодня они увеличили периметр охраны. Такого, чтобы было слишком много полиции, я не вижу. Вечером они усиливают патрулирование, больше полиции ездит по улицам, включают сирены, но это практика полиции - они специально это делают. То есть, погромы - это какие-то преступники "примазались к движухе" и перетянули на себя внимание медиа.

Чтобы для украинцев было понятно, я могу провести такую параллель: это фактически Майдан и Антимайдан. Но если в Украине в 2014 году Майдан выиграл в информационном пространстве, то тут - наоборот, побеждает деструктивный элемент.

Мирная акция возле Белого дома в Вашингтоне (видео - Богдан Глоба)

Надежда Хомазюк, директор по коммуникациям в Украинско-Американском деловом совете (Вирджиния)

Я в Вирджинии в связи с карантином, уже три месяца не была в Вашингтоне. У нас спокойно, наш городок не имеет такого мультикультурного населения, как Вашингтон. Тут преимущественно белые американцы. Но я думаю, что волна агрессии в США напрямую связана с долгой изоляцией, у людей просто уже крышу срывает. Расовые разборки тут, как ненависть украинцев и россиян - проблема очень глубокая.

Евгений Лин, популярный блоггер, Нью-Йорк

В основном участвующих в протестах можно разделить на пять групп. Эти категории зачастую преследуют разные цели и используют разные методы. Говорю "зачастую", потому что и цели и методы у некоторых пересекаются, что добавляет запутанности ситуации. Любой, кто пытается показать происходящее, которое больше напоминает винегрет идеологий, групп, методов и целей как нечто однородное - обманывает вас.

1) Мирные протестующие против полицейского произвола, включая большинство из движения Black Lives Matter

2) Радикальное крыло Black Lives Matter, которые считают, что время мирных протестов закончено и единственная возможность изменить ситуацию - это использовать насильственные методы, особенно направленные против полиции.

3) Мародеры и погромщики, которые, пользуясь протестами, преследуют цель грабить магазины и крушить, у них нет идеологии.

4) Анархисты и Антифа: их цель - разжигать произвол, крушить систему, используя крайне насильственные методы. Они катализаторы хаоса, и их главная цель - создать хаос. Они берут в заложники движение за гражданские права и на этих протестах, пытаются создать хаос. Они разжигают расизм в стране (помимо других групп), потому что они подставляют мирных протестующих и мирных афро-американских активистов.

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5) Белые супремасисты и крайне-правые радикальные группы. Они катализаторы хаоса. Если немного упростить, то их цель "анти-реклама" любому движению за гражданские права афро-американцев против полицейского произвола, а также расовые беспорядки в США.

Америка разрывается на куски. Америка в огне. Ничего подобного с 1968 года мы не наблюдали, на таком же масштабе и уровне.

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Єлена Налімова, Dental Business Administrator (Нью-Йорк)

Про протести, які відбуваються у Нью-Йорку останні три-чотири дні, я би і не дізналася - якби не новини. Місто розділене на п'ять районів, і ці події мали місце тільки в деяких частинах Манхеттену та в Брукліні. Я на Манхеттені провела всю суботу, але так і не зіткнулась з протестами.

В районі Квінс, де я живу, слава Богу, жодних демонстрацій взагалі не було, хоча сусіди розповідали, що планується похід протестантів і по наших вулицях. Сподіваюсь, що цього не буде. Тобто, я не можу сказати, що це якась надкритична ситуація. Але, я думаю, час включати здоровий глузд. Достатньо вже і ковіду, який перелякав півсвіту та пів-Америки.

В цілому в таких протестах немає нічого нового. Проблема расизму завжди була, є та буде у цій країні. Це не Україна. Повірте, ми з такими питаннями навіть не стикались глобально. Я два роки живу у Нью-Йорку і чітко бачу, що расизм тут присутній.

І права тут теж придушуються, просто свобода слова - набагато ширша. Тому подивимось. Я сподіваюсь, за два-три дні протестанти втомляться. Тим більше, їм уже не так цікаво виступати за вбитого, скільки під прикриттям високими ідеями вести агресивні погроми. Я не вважаю, що треба йти та громити магазин. В Америці висловити позицію мирно - не проблема, можна вийти на будь-яку площу до будь-якої інстанції.

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Анна Денисенко, маркетинг-директор Deneeze (Нью-Йорк)

Пустой, растерзанный, изнеможенный. Такое чувство сейчас вызывает некогда вечно бурлящий всяческими энергиями Нью-Йорк. Еще до погромов его сильно изувечила пандемия, в воздухе, несмотря на весну висело горе. У каждого свое: кто-то боялся заболеть, кто-то потерял работу, у большинства - депрессия от невозможности изменить ситуацию и непонимания, как долго еще продлится домашний карантин.

А НЙ сидел дома, весь, долго. И сейчас сидит, и без масок на Манхеттене я людей не вижу.

К общей депрессии в еще полностью закрытом, читай мертвом городе добавились погромы. Ничего общего с мирными демонстрациями они не имеют, кроме использования ситуации для накала страстей и желания поживиться морально и физически. По сути, создавая хаос и паразитируя на протестах. Телевизор желательно не смотреть, каша из сообщений и самых разных видео, подтверждающих ту или иную позицию канала. Есть ощущение, что все сильно запутались в информации, в том, кому верить и кого поддерживать.

Еще вчера эфир был заполнен позитивами и человечностью, собирая десятки миллионов на марафонах в поддержку пострадавших от пандемии людей и бизнесов, сегодняшняя повестка - агрессия на улице и в голове. К горю добавился страх, этим и дышим.

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