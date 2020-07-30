Российские диверсанты в Беларуси: пока вопросов больше, чем ответов

В Беларуси задержали бойцов ЧВК "Вагнер" - одной из российских частных военных компаний. Той самой, которая успела повоевать в Украине, Сирии, ЦАР, Ливии, Судане. Процесс задержания и его "публичная составляющая" заставляют задать несколько неудобных вопросов.

В частности: из опубликованных оперативных видео видно, что задержанных "вели", как минимум, с 25 июля. То есть о них было уже все известно.

1. Почему после задержания не было сразу заявлено, кого задержали. Принадлежность к структурам РФ признана лишь через семь часов после задержания. То есть все это время, возможно, думали, как подать информацию.

2. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о сотрудниках ЧВК как угрозе 24 июля. То есть он знал о прибытии групп на территорию страны или ожидал их прибытия.

Можно ли в таком случае соглашаться с версией о транзите боевиков через Беларусь в третьи страны? Либо с версией о специальном "приглашении" боевиков в Беларусь для внутренней политической комбинации?

3. Боевики задержаны. Основная версия их приезда - дестабилизация. В каком формате те могли "работать" на территории Республики Беларусь? В чем угроза от ЧВК "Вагнер" для беларуской политической системы?

4. Рассмотрим все варианты. А может это приглашение оппонентами Лукашенко, как охраны? Имеет ли под собой основание данное предположение?

5. И, наконец, игра РФ без беларуских партнеров. То есть приехали, сделали дело, о котором не знает ни Лукашенко, ни оппоненты, и исчезли.

Что это может быть и причем тут позиции США, ЕС и Китая?

6. При чем тут Украина, и как Киев может использовать задержание российских боевиков в собственных интересах? Тем более, что "пас" из Минска дан.

7. И, наконец, если речь идет о суммарно двух сотнях боевиков, где остальные 167 (ведь задержали только 33). Или нам говорят, что задержали только 33 человека?

Пока это предварительный список вопросов, которые попытался проговорить. Дальше буду следить за развитием событий. Тем более, что Минск уже пошел на повышение ставок.

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