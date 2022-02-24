Самая сложная ситуация сейчас на южном направлении

Надежды россиян на отсутствие сопротивления и воздушную мощь не оправдались. Громкие заявления о полном уничтожении украинской противовоздушной обороны и воздушных сил опровергнуты реальными боевыми действиями.

Наши пилоты выполняют боевые вылета, а российская авиация вынуждена признавать потери.

Россия пытается дестабилизировать украинскую оборону. Отдельные батальонные тактические группы пробуют вести маневровую войну, продвигаться на максимальную дальность для нарушения наших коммуникаций.

Россияне пытаются избегать контактных сражений. Встретив сопротивление, они пытаются обойти узлы сопротивления.

Ключевые пограничные областные центры Харьков, Сумы, столица Киев, успешно отразили первые российские атаки. Россияне пытаются создать угрозу из тыла большим городам, для этого они продвигаются быстро, не прикрывая фланги.

Внезапно захватить эти крупные города врагу не удалось.

Это создает возможность для Вооруженных Сил Украины пытаться маневровыми боевыми группами бить по российским колоннам, которые идут по магистралям.

Самая сложная ситуация сейчас просматривается на южном направлении.

Украина получает необходимую разведывательную информацию, управление войсками работает.

Россия пробует уничтожить все узлы сопротивления и огневые средства, склады боеприпасов. Они создают угрозу для Киева, чтобы взять в заложники многомиллионную столицу и принудить руководство к сдаче на российских условиях.

Но отчаянное сопротивление украинской армии дает нам время получить новую помощь от наших партнеров.

Все мы сегодня едины вокруг нашего государства, нашей армии, нашей Родины.

Мы будем вместе в это время.

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