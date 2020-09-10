Встреча ТКГ: украинская власть продолжает заглатывать наживки Кремля

Останні домовленості в Тристоронній контактній групі викликають глибоке занепокоєння. У влади немає жодної стратегії і тактики мирних переговорів, вони щодня заковтують наживки Кремля.



За цей час президент РФ Володимир Путін отримав все, чого добивався роками: терористів і беркутівців, відведення української армії зі своїх позиції вглиб, заяв про широку амністію, підпису президента України Володимира Зеленського під формулою Штайнмайера.

Читайте также Между позором и войной: что выберет украинская власть

Місяць гібридного перемир‘я, потім контрольована ескалація, провокаційні обстріли, вбивства і поранення наших воїнів, паралельно неадекватні заяви путінських маріонеток пушиліних, і ось результат - спільні патрулі як компроміс.

Давня путінська гебістська тактика - нагнітання, ескалація, шантаж, аби дотиснути. Фокін вже місяць патякає, ставлячи знак рівності між Захисниками України і зрадниками. Тепер цей наратив будуть реалізовувати під знаком компромісів, кроків до миру...

Це зрада пам‘яті загиблих, неповага до армії і воїнів, що знаходять на передовій. Це черговий крок по легітимізації “рєспублік”.

Зеленський і ко на всіх ефірах люблять кричати, що, мовляв, вони мають тепер виконувати те, що не вони підписали. Насправді ж, знищується вся важко вибудувану стратегія і тактика захисту країни.

В Спільному центрі з контролю та координації, який було створено в пошуку шляхів деескалації, були російські військові, РФ влаштовували істерики щодо введення туди так званих представників ОРДЛО, але ми цього не допустили. Бо РФ несе відповідальність за своїх орків, на Донбасі зовнішня агресія, а не внутрішній конфлікт.

Який наступний “компроміс”? І заради чого? Ще раз подивитися в очі Путіну?

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.