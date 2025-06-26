В первой половине 2025 года территориальные центры комплектования (ТЦК) открыли 28 212 производств за нарушение правил военного учета. С апреля их количество возросло на 11 000 – в среднем это 4 700 новых дел ежемесячно. Больше всего – в апреле – почти 5 700 производств. Завершено только каждое пятое.

LIGA.net рассказывает, в каких областях больше всего дел, кого чаще всего штрафуют и какой ТЦК открыл сразу 8 дел на одного человека.

В каких областях выдали больше штрафов от ТЦК