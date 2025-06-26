У першій половині 2025 року територіальні центри комплектування (ТЦК) відкрили 28 212 проваджень за порушення правил військового обліку. З квітня їхня кількість зросла на 11 000 – у середньому це 4 700 нових справ щомісяця. Найбільше – у квітні – майже 5 700 проваджень. Завершено лише кожне п’яте.

LIGA.net розповідає, у яких областях найбільше справ, кого найчастіше штрафують і який ТЦК відкрив одразу 8 справ на одну людину.

У яких областях видали найбільше штрафів від ТЦК