Десять крупнейших армий в 2025 году по расходам на армию – кто попал в рейтинг
Мировые военные расходы в 2024 году выросли на 9,4%, до $2,72 трлн — самый высокий уровень за всю историю наблюдений SIPRI. Расходы составили 2,5% глобального ВВП, а расходы на одного жителя составили $334 — рекордный показатель с 1990 года. Расходы на оборону растут уже десятый год.
LIGA.net рассказывает, какие страны возглавили рейтинг по расходам на оборону, кто наращивает военные бюджеты наиболее активно и какие рекорды побила Украина.
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