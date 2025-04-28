Мировые военные расходы в 2024 году выросли на 9,4%, до $2,72 трлн — самый высокий уровень за всю историю наблюдений SIPRI. Расходы составили 2,5% глобального ВВП, а расходы на одного жителя составили $334 — рекордный показатель с 1990 года. Расходы на оборону растут уже десятый год.

LIGA.net рассказывает, какие страны возглавили рейтинг по расходам на оборону, кто наращивает военные бюджеты наиболее активно и какие рекорды побила Украина.