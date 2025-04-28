Десять найбільших армій у 2025 році за витратами на армію — хто потрапив до рейтингу
Світові військові витрати у 2024 році зросли на 9,4%, до $2,72 трлн — це найвищий рівень за всю історію спостережень SIPRI. Витрати склали 2,5% глобального ВВП, а витрати на одного мешканця сягнули $334 — рекордний показник із 1990 року. Витрати на оборону зростають уже десятий рік поспіль.
LIGA.net розповідає, які країни очолили рейтинг за витратами на оборону, хто нарощує військові бюджети найактивніше та які рекорди побила Україна.
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