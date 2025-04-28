Світові військові витрати у 2024 році зросли на 9,4%, до $2,72 трлн — це найвищий рівень за всю історію спостережень SIPRI. Витрати склали 2,5% глобального ВВП, а витрати на одного мешканця сягнули $334 — рекордний показник із 1990 року. Витрати на оборону зростають уже десятий рік поспіль.

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LIGA.net розповідає, які країни очолили рейтинг за витратами на оборону, хто нарощує військові бюджети найактивніше та які рекорди побила Україна.