Рейтинг возглавили те же страны, что и в 2023 году, а Украина ежегодно теряет позиции

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) опубликовала рейтинг Global Innovation Index (GII) 2024, демонстрирующий инновационный потенциал стран. Согласно исследованию, инвестиции венчурного капитала уменьшились на 39%, а мировой рост затрат на исследования и разработки замедлился до 3%.

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Рейтинг самых инновационных стран в 2024 году

Швейцария с результатом 67,5 балла в 14-й раз подряд возглавила рейтинг GII. Швеция (64,5 балла) и США (62,4 балла) занимают второе и третье места соответственно. Сингапур с 61,2 балла вошел в пятерку лидеров и опередил Великобританию с 61 баллом. Южная Корея набрала 60,9 балла, Финляндия имеет 59,4, Нидерланды – 58,8, Германия – 58,1, а Дания "закрывает" десятку лидеров с 57,1 балла.

Рейтинг Global innovation index 2024 (Инфографика: Дарья Дмитренко / LIGA.net)

Интересно, что Китай, благодаря прогрессу в образовании, политике и инфраструктуре, поднялся на 11-ю позицию в глобальном рейтинге инноваций, приблизившись к первой десятке.

Страны, занявшие последние места в рейтинге – Нигер (11,2 балла) и Ангола (10,2 балла), страдают от нехватки инвестиций в образование, науку и технологии, слабой инфраструктуры и неблагоприятного инвестиционного климата. Также Нигер страдает от сезонных природных катаклизмов и гражданской войной с 2023 года. Ангола страдает от бедности, неравенства, коррупции и постоянных нарушений прав человека, хотя страна богата нефтью.

Место Украины в рейтинге Global innovation index 2024

Украина заняла 60-е место в рейтинге GII 2024 — потеряла пять позиций по сравнению с 2023 годом. В целом, с 2020 года рейтинг снизился с 45 до 60 места. Полномасштабное вторжение России в Украину оказало негативное влияние на инвестиционный климат, развитие инфраструктуры и человеческий капитал, что привело к падению показателей, связанных с институтами, научными исследованиями, охватом высшим образованием и притоком прямых иностранных инвестиций.

Несмотря на сложности, Украина имеет ряд преимуществ, таких как высокий уровень занятости женщин с высшим образованием (второе место) и значительные затраты на программное обеспечение – четвертое место.

Сравнивая показатели с 2023 годом, Украина потеряла 29 позиций по параметру "регуляторная среда" (было 77 место, стало 106-е), восемь позиций в "верховенстве права" (было 107 место, стало 115).

Наибольшие улучшения за год произошли в показателях "операционная стабильность для бизнеса" — рейтинг улучшился на 7 позиций (со 130 до 123), а "деловая среда" улучшилась на 4 позиции (с 88 на 84).

Также Украина занимает четвёртое место среди 38 стран с уровнем дохода ниже среднего.