Рейтинг очолили ті самі країни, що й у 2023 році, а Україна щороку втрачає позиції

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) опублікувала рейтинг Global Innovation Index (GII) 2024, який демонструє інноваційний потенціал країн. Згідно із дослідженням, інвестиції венчурного капіталу зменшилися на 39%, а світове зростання витрат на дослідження та розробки сповільнилося до 3%.

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Рейтинг найбільш інноваційних країн у 2024 році

Швейцарія з результатом 67,5 балів 14-й раз поспіль очолила рейтинг GII. Швеція (64,5 бали) та США (62,4 бала) посідають друге та третє місця відповідно. Сінґапур з 61,2 балами увійшов до п'ятірки лідерів та випередив Велику Британію з 61 балом. Південна Корея набрала 60,9 бала, Фінляндія має 59,4, Нідерланди — 58,8, Німеччина — 58,1, а Данія "замикає" десятку лідерів з 57,1 бала.

Рейтинг Global innovation index 2024 (Інфографіка: Дарина Дмитренко / LIGA.net)

Цікаво, що Китай, завдяки прогресу в освіті, політиці та інфраструктурі, піднявся на 11 позицію у глобальному рейтингу інновацій, наблизившись до першої десятки.

Країни, що посіли останні місця в рейтингу — Ніґер (11,2 бала) та Ангола (10,2 бала), страждають від нестачі інвестицій в освіту, науку та технології, слабкої інфраструктури та несприятливого інвестиційного клімату. Також Ніґер страждає від сезонних природних негод та громадянської війни з 2023 року. Ангола потерпає від бідності, нерівності, корупції та постійних порушень прав людини, хоч країна багата на нафту.

Місце України в рейтингу Global innovation index 2024

Україна посіла 60 місце у рейтингу GII 2024 — втратила п'ять позицій порівняно з 2023 роком. Загалом, з 2020 року рейтинг знизився з 45 до 60 місця. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну негативно вплинуло на інвестиційний клімат, розвиток інфраструктури та людський капітал, що призвело до падіння показників, пов'язаних з інституціями, науковими дослідженнями, охопленням вищою освітою та припливом прямих іноземних інвестицій.

Попри складнощі, Україна має низку переваг, таких як високий рівень зайнятості жінок з вищою освітою (друге місце) та значні витрати на програмне забезпечення — четверте місце.

Порівнюючи цьогорічні показники з 2023 роком, Україна втратила 29 позицій за параметром "регуляторне середовище" (було 77 місце, стало 106-те), вісім позицій у "верховенстві права" (було 107 місце, стало 115).

Найбільші покращення за рік відбулися у показниках "операційна стабільність для бізнесу" — рейтинг покращився на 7 позицій (зі 130 до 123), а "ділове середовище" покращилося на 4 позиції (з 88 на 84).

Також Україна посідає четверте місце серед 38 країн з рівнем доходу нижче середнього.