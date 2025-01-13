Одиннадцатая сессия Верховной Рады Украины IX созыва, продолжавшаяся с февраля по август 2024 года, показала мрачные результаты. Несмотря на принятие важных реформ, эффективность работы депутатов, или коэффициент полезного действия (КПД), снижается. Средний показатель КПД за эту сессию составил 66%, что на 4% меньше, чем в предыдущей сессии.

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Дарья Колодяжная из Vox Ukraine исследовала причины спада, а LIGA.net выбрала главное из их анализа.

Почему эффективность депутатов снижается?

Анализ показывает, что в работе Верховной Рады есть несколько основных проблем.