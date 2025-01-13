Ефективність депутатів Верховної Ради падає: хто найгірший депутат, а хто найкращий у 2024 році
Одинадцята сесія Верховної Ради України IX скликання, яка тривала з лютого до серпня 2024 року, показала похмурі результати. Попри ухвалення важливих реформ, ефективність роботи депутатів, або коефіцієнт корисної дії (ККД), знижується. Середній показник ККД за цю сесію склав 66%, що на 4% менше, ніж у попередній сесії.
Дарія Колодяжна з Vox Ukraine дослідила причини спаду, а LIGA.net обрала головне з її аналізу.
Чому ефективність депутатів знижується?
Аналіз показує, що в роботі Верховної Ради є кілька основних проблем.
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