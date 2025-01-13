Одинадцята сесія Верховної Ради України IX скликання, яка тривала з лютого до серпня 2024 року, показала похмурі результати. Попри ухвалення важливих реформ, ефективність роботи депутатів, або коефіцієнт корисної дії (ККД), знижується. Середній показник ККД за цю сесію склав 66%, що на 4% менше, ніж у попередній сесії.

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Чому ефективність депутатів знижується?

Аналіз показує, що в роботі Верховної Ради є кілька основних проблем.