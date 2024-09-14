За 2024 год потеряно и похищено 78 000 единиц – это в четыре раза больше, чем до полномасштабной войны

По данным Опендатабот, с начала полномасштабного вторжения было потеряно и похищено 270 945 единиц оружия, что составляет 40% от общего количества зарегистрированного утраченного или похищенного оружия.

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Лидер по областям – Донецкая область, где утрачено более 52 000 единиц от общего количества оружия (19,4%). На втором месте – Запорожская область почти с 22 000 (11,8%), а третье место занимает Киев с 27 000 (10%).

Меньше все потерь в Ровенской – 348 единиц (0,13%), Тернопольской – 700 (0,26%) и Хмельницкой областях – 842 (0,31%).

Среди видов оружия, которые чаще всего теряют или похищают, лидируют охотничьи ружья (27,9%), автоматы (27,8%) и карабины (10,8%).

Самая популярная модель – автомат АК-74, его доля составляет 18,8% от всего утраченного оружия.

За неполный 2024 год количество утраченного и похищенного оружия превысило данные за весь прошлый год и составляет 78 217 единиц. Это в четыре раза больше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Следует отметить, что большинство оружия в реестре с самого начала полномасштабной войны потеряно – 88%. Только 12% оружия из реестра были похищены.

Недавний закон, разрешающий гражданским декларировать найденное оружие, может помочь частично решить эту проблему, но нужны и другие системные решения.