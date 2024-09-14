За 2024 рік втрачено і викрадено 78 00 одиниць – це вчетверо більше, ніж до повномасштабної війни

За даними Опендатабот, з початку повномасштабного вторгнення було втрачено та викрадено 270 945 одиниць зброї, що становить 40% від загальної кількості зареєстрованої втраченої чи викраденої зброї.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Лідером за областями є Донецька область, де втрачено понад 52 000 одиниць від загальної кількості зброї (19,4%). На другому місці – Запорізька область з майже 22 000 (11,8%), а третє місце посідає Київ з 27 000 (10%).

Найменше втрат у Рівненській – 348 одиниць (0,13%), Тернопільській – 700 (0,26%) та Хмельницькій областях – 842 (0,31%).

Серед видів зброї, які найчастіше втрачають або викрадають, лідирують мисливські рушниці (27,9%), автомати (27,8%) та карабіни (10,8%).

Найпопулярнішою моделлю є автомат АК-74, його частка становить 18,8% від усієї втраченої зброї.

За неповний 2024 рік кількість втраченої та викраденої зброї перевищила дані за весь минулий рік і сягає 78 217 одиниць. Це вчетверо більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Варто відзначити, що більшість зброї у реєстрі від початку повномасштабної війни втрачено – 88%. Лише 12% зброї з реєстру було викрадено.

Нещодавній закон, що дозволяє цивільним декларувати знайдену зброю, може допомогти частково розв'язати цю проблему, але потрібні й інші системні рішення.