За даними Опендатабот, з початку повномасштабного вторгнення було втрачено та викрадено 270 945 одиниць зброї, що становить 40% від загальної кількості зареєстрованої втраченої чи викраденої зброї.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Лідером за областями є Донецька область, де втрачено понад 52 000 одиниць від загальної кількості зброї (19,4%). На другому місці – Запорізька область з майже 22 000 (11,8%), а третє місце посідає Київ з 27 000 (10%).

Найменше втрат у Рівненській – 348 одиниць (0,13%), Тернопільській – 700 (0,26%) та Хмельницькій областях – 842 (0,31%).

Серед видів зброї, які найчастіше втрачають або викрадають, лідирують мисливські рушниці (27,9%), автомати (27,8%) та карабіни (10,8%). 

Найпопулярнішою моделлю є автомат АК-74, його частка становить 18,8% від усієї втраченої зброї.

За неповний 2024 рік кількість втраченої та викраденої зброї перевищила дані за весь минулий рік і сягає 78 217 одиниць. Це вчетверо більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Варто відзначити, що більшість зброї у реєстрі від початку повномасштабної війни втрачено – 88%. Лише 12% зброї з реєстру було викрадено.

Нещодавній закон, що дозволяє цивільним декларувати знайдену зброю, може допомогти частково розв'язати цю проблему, але потрібні й інші системні рішення.

Примітка
Йдеться про законопроєкт №9538, який підписав президент у серпні 2024 року. Згідно із документом, цивільним надається право декларувати, володіти та використовувати знайдені вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.
Читайте також
"Зброя нового класу". Україна вдарила по армії РФ ракетою-дроном "Паляниця"
зброявійна в Україні