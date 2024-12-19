2024 год стал годом перемен для рынка недвижимости Украины. Спрос на покупку жилья снизился на 3,1%, а в аренде наоборот рост. По данным OLX Недвижимость, 33% украинцев рассматривают для покупки квартиры стоимостью до $30 000, 36% – до $70 000 и только 20% готовы инвестировать более $70 000.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Liga.net рассказывает, как изменялись цены на покупку и аренду квартир в 2024 году, где наблюдался наибольший рост и спад, а также какие города стали лидерами по доступности жилья.