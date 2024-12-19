2024 рік став роком змін для ринку нерухомості України. Попит на купівлю житла знизився на 3,1%, а на оренді навпаки зростання. За даними OLX Нерухомість, 33% українців розглядають для купівлі квартири вартістю до $30 000, 36% — до $70 000 і лише 20% готові інвестувати понад $70 000.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Liga.net розповідає, як змінювалися ціни на купівлю й оренду квартир у 2024 році, де спостерігалося найбільше зростання та спад, а також які міста стали лідерами за доступністю житла.