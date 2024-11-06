Аналитическая компания Top Lead провела исследования по ущербу, нанесенному окружающей среде Украины в результате российской агрессии. LIGA.net стала генеральным медиапартнером исследования и будет делиться наиболее интересными деталями и данными.

По оценкам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, по состоянию на 13 сентября 2024 года общая сумма ущерба превысила $62,9 млрд. Больше всего пострадали земельные ресурсы ($27,9 млрд) и атмосферный воздух ($17,7 млрд).

Наибольший экологический ущерб понесли восточные области — Донецкая (более $17,7 млрд), Луганская (свыше $13,4 млрд) и Харьковская ($11,6 млрд).

Среди наиболее пострадавших регионов — Закарпатская ($30 000), Черновицкая ($2,3 млн), Волынская ($13,9 млн) и Хмельницкая ($32,4 млн) области.

Основными причинами таких значительных убытков являются пожары, вызванные боевыми действиями, разрушение промышленных объектов и загрязнение земель и водоемов.

Так, война повлекла по крайней мере 22 800 пожаров, а 25 объектов природно-заповедного фонда оказались в оккупации или под обстрелами. Россия атаковала, по меньшей мере, 91 топливное хранилище, выбрасывая в воздух огромное количество вредных веществ.

Последствия войны для окружающей среды будут ощущаться еще долго после ее завершения. Разминирование территорий, восстановление экосистем и очистка загрязненных земель и водоемов потребуют значительных усилий и средств.

Примечание: Агентство визуальных коммуникаций Top Lead опубликовало второе издание исследования "российско-украинская война: влияние на окружающую среду". Оно содержит обновленные и расширенные данные о последствиях войны для экосистем Украины. Исследование вышло при поддержке ДТЭК, Adama и Минсреды. Агентство визуальных коммуникаций Top Lead опубликовало второе издание исследования "российско-украинская война: влияние на окружающую среду". Оно содержит обновленные и расширенные данные о последствиях войны для экосистем Украины. Исследование вышло при поддержке ДТЭК, Adama и Минсреды.

Скачать исследование можно по ссылке: украинская версия , английская версия .