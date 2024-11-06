Аналітична компанія Top Lead провела дослідження щодо збитків, завданих довкіллю України внаслідок російської агресії. LIGA.net стала генеральним медіапартнером дослідження і ділитиметься найцікавішими деталями та даними.

За оцінками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, станом на 13 вересня 2024 року загальна сума збитків перевищила $62,9 млрд. Найбільше постраждали земельні ресурси ($27,9 млрд) та атмосферне повітря ($17,7 млрд).

Найбільших екологічних збитків зазнали східні області — Донецька (понад $17,7 млрд), Луганська (понад $13,4 млрд) та Харківська ($11,6 млрд).

Серед регіонів, що постраждали найменше — Закарпатська ($30 000), Чернівецька ($2,3 млн), Волинська ($13,9 млн) та Хмельницька ($32,4 млн) області.

Основними причинами таких значних збитків є пожежі, спричинені бойовими діями, руйнування промислових об'єктів та забруднення земель і водойм.

Так, війна спричинила принаймні 22 800 пожеж, а 25 об’єктів природно-заповідного фонду опинились в окупації або під обстрілами. Росія атакувала щонайменше 91 паливне сховище, викидаючи в повітря величезну кількість шкідливих речовин.

Наслідки війни для довкілля відчуватимуться ще довго після її завершення. Розмінування територій, відновлення екосистем та очищення забруднених земель і водойм потребуватимуть значних зусиль та коштів.

Примітка: Агенція візуальних комунікацій Top Lead опублікувала друге видання дослідження "російсько-українська війна: вплив на довкілля". Воно містить оновлені та розширені дані про наслідки війни для екосистем України. Дослідження вийшло за підтримки ДТЕК, Adama та Міндовкілля. Агенція візуальних комунікацій Top Lead опублікувала друге видання дослідження "російсько-українська війна: вплив на довкілля". Воно містить оновлені та розширені дані про наслідки війни для екосистем України. Дослідження вийшло за підтримки ДТЕК, Adama та Міндовкілля.

Завантажити дослідження можна за посиланням: українська версія, англійська версія.