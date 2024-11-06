Які області України постраждали від війни найбільше — дослідження Top Lead
Аналітична компанія Top Lead провела дослідження щодо збитків, завданих довкіллю України внаслідок російської агресії. LIGA.net стала генеральним медіапартнером дослідження і ділитиметься найцікавішими деталями та даними.
За оцінками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, станом на 13 вересня 2024 року загальна сума збитків перевищила $62,9 млрд. Найбільше постраждали земельні ресурси ($27,9 млрд) та атмосферне повітря ($17,7 млрд).
Найбільших екологічних збитків зазнали східні області — Донецька (понад $17,7 млрд), Луганська (понад $13,4 млрд) та Харківська ($11,6 млрд).
Серед регіонів, що постраждали найменше — Закарпатська ($30 000), Чернівецька ($2,3 млн), Волинська ($13,9 млн) та Хмельницька ($32,4 млн) області.
Основними причинами таких значних збитків є пожежі, спричинені бойовими діями, руйнування промислових об'єктів та забруднення земель і водойм.
Так, війна спричинила принаймні 22 800 пожеж, а 25 об’єктів природно-заповідного фонду опинились в окупації або під обстрілами. Росія атакувала щонайменше 91 паливне сховище, викидаючи в повітря величезну кількість шкідливих речовин.
Наслідки війни для довкілля відчуватимуться ще довго після її завершення. Розмінування територій, відновлення екосистем та очищення забруднених земель і водойм потребуватимуть значних зусиль та коштів.
Завантажити дослідження можна за посиланням: українська версія, англійська версія.