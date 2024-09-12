Согласно Мировому индексу риска в WorldRiskReport 2024, страны Южной и Юго-Восточной Азии, Восточной Африки и Северной и Южной Америки признаны наиболее уязвимыми к стихийным бедствиям.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

В Юго-Восточной Азии, где большое количество населения, а также наводнения и циклоны сочетаются с возможностью цунами, риск был очень высоким. Более развитые страны региона, такие как Япония и Китай, имели более низкий уровень влияния и уязвимости. Так, Филиппины возглавляют список с индексом риска 46,91. На втором месте Индонезия с показателем 41,13 и Индия с 40,96.

10 самых опасных стран по риску природных катаклизмов в 2024 году (Инфографика: Дарья Дмитренко / LIGA.net)

Высокие показатели часто получают менее развитые страны, регулярно сталкивающиеся с циклонами, наводнениями, засухами или землетрясениями. Например, только в 2023 году Мозамбик, занимающий седьмое место в рейтинге, понес убытки от циклонов на сумму свыше $1,5 млрд. Прибрежные страны также чаще попадают в зону риска: шесть из десяти стран с высоким риском имеют значительную береговую линию.

Риск стихийных бедствий ниже во многих европейских странах, а также в странах, не имеющих выхода к морю. США получили достаточно высокий балл – 22,6 – из-за разнообразия возможных природных катастроф, от ураганов и торнадо до наводнений и землетрясений. По разным оценкам, ежегодный ущерб от природных катастроф в Штатах составляет более $150 млрд.

Украина среди среднебезопасных стран в плане катаклизмов

Украина, согласно индексу, имеет средний уровень риска – 4,41 – и занимает 94 место. К странам с аналогичными показателями можно отнести Польшу (4,74), Афганистан (4,12), Германию (4,1). Этот уровень индекса свидетельствует, что Украина не застрахована от природных катаклизмов, однако они редки.

Хотя Украина редко сталкивается с масштабными природными катаклизмами (подиндекс экспозиции всего 0,48), ее инфраструктура и социально-экономические условия делают ее уязвимой к их последствиям, что отражено в высоком показателе уязвимости — 40,55. Высокая уязвимость оказывает существенное влияние на общий индекс риска, даже несмотря на низкую экспозицию к природным опасностям.