Згідно зі Світовим індексом ризику в WorldRiskReport 2024, країни Південної та Південно-Східної Азії, Східної Африки та Північної і Південної Америки визнані найбільш вразливими до стихійних лих.

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У Південно-Східній Азії, де велика кількість населення, а також повені та циклони поєднуються з можливістю цунамі, ризик був надзвичайно високим. Більш розвинені країни регіону, такі як Японія та Китай, мали нижчий рівень впливу та вразливості. Так, Філіппіни очолюють список з індексом ризику 46,91. На другому місці Індонезія, що має показник 41,13, та Індія з 40,96.

10 найбільш небезпечних країн за ризиком природніх катаклізмів у 2024 році. (Інфографіка: Дарина Дмитренко / LIGA.net)

Високі показники часто отримують менш розвинені країни, які регулярно стикаються з циклонами, повенями, посухами або землетрусами. Наприклад, лише у 2023 році Мозамбік, який посідає сьоме місце в рейтингу, зазнав збитків від циклонів на суму понад $1,5 млрд. Прибережні країни також частіше потрапляють у зону ризику: шість із десяти країн із найвищим ризиком мають значну берегову лінію.

Ризик стихійних лих нижчий у багатьох європейських країнах, а також у країнах, що не мають виходу до моря. США отримали досить високий бал – 22,6 – через різноманітність можливих природних катастроф, від ураганів та торнадо до повеней та землетрусів. За різними оцінками, щорічні збитки від природних катастроф у Штатах становлять понад $150 млрд.

Україна серед середньобезпечних країн у плані катаклізмів

Україна, згідно з індексом, має середній рівень ризику — 4,41 – та посідає 94 місце. До країн зі схожими показниками можна віднести Польщу (4,74), Афганістан (4,12), Німеччину (4,1). Цей рівень індексу свідчить, що Україна не застрахована від природних катаклізмів, проте вони є рідкісним явищем.

Хоча Україна рідко стикається з масштабними природними катаклізмами (підіндекс експозиції лише 0,48), її інфраструктура та соціально-економічні умови роблять її вразливою до їх наслідків, що відображено у високому показнику вразливості — 40,55. Висока вразливість суттєво впливає на загальний індекс ризику, навіть попри низьку експозицію до природних небезпек.