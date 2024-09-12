Згідно зі Світовим індексом ризику в WorldRiskReport 2024, країни Південної та Південно-Східної Азії, Східної Африки та Північної і Південної Америки визнані найбільш вразливими до стихійних лих.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

У Південно-Східній Азії, де велика кількість населення, а також повені та циклони поєднуються з можливістю цунамі, ризик був надзвичайно високим. Більш розвинені країни регіону, такі як Японія та Китай, мали нижчий рівень впливу та вразливості. Так, Філіппіни очолюють список з індексом ризику 46,91. На другому місці Індонезія, що має показник 41,13, та Індія з 40,96.

10 найбільш небезпечних країн за ризиком природніх катаклізмів у 2024 році. (Інфографіка: Дарина Дмитренко / LIGA.net)
10 найбільш небезпечних країн за ризиком природніх катаклізмів у 2024 році. (Інфографіка: Дарина Дмитренко / LIGA.net)

Високі показники часто отримують менш розвинені країни, які регулярно стикаються з циклонами, повенями, посухами або землетрусами. Наприклад, лише у 2023 році Мозамбік, який посідає сьоме місце в рейтингу, зазнав збитків від циклонів на суму понад $1,5 млрд. Прибережні країни також частіше потрапляють у зону ризику: шість із десяти країн із найвищим ризиком мають значну берегову лінію.

Ризик стихійних лих нижчий у багатьох європейських країнах, а також у країнах, що не мають виходу до моря. США отримали досить високий бал – 22,6 – через різноманітність можливих природних катастроф, від ураганів та торнадо до повеней та землетрусів. За різними оцінками, щорічні збитки від природних катастроф у Штатах становлять понад $150 млрд.

Україна серед середньобезпечних країн у плані катаклізмів

Україна, згідно з індексом, має середній рівень ризику —  4,41 – та посідає 94 місце. До країн зі схожими показниками можна віднести Польщу (4,74), Афганістан (4,12), Німеччину (4,1). Цей рівень індексу свідчить, що Україна не застрахована від природних катаклізмів, проте вони є рідкісним явищем.

Хоча Україна рідко стикається з масштабними природними катаклізмами (підіндекс експозиції лише 0,48), її інфраструктура та соціально-економічні умови роблять її вразливою до їх наслідків, що відображено у високому показнику вразливості —  40,55. Висока вразливість суттєво впливає на загальний індекс ризику, навіть попри низьку експозицію до природних небезпек.

Що таке Світовий індекс ризику?
WorldRiskReport — щорічний технічний звіт про глобальні ризики катастроф. Він включає Світовий індекс ризику (WorldRiskIndex), який визначає ризик перетворення екстремальної природної події на катастрофу для 193 країн світу. WorldRiskIndex використовує 27 індикаторів, враховуючи екстремальні природні небезпеки та соціальну вразливість країн. Аналіз включає землетруси, циклони, повені, посухи та підвищення рівня моря через клімат. Соціальна вразливість оцінюється за сприйнятливістю до природних явищ, здатністю долати проблеми та адаптуватися. Компоненти індексу оцінюються від 0 до 100. Вищий рейтинг країни означає вищий ризик стихійного лиха.
природні катаклізмицунамі