Количество использованных нотариальных бланков растет, однако еще не достигло уровня 2021 года

За первое полугодие 2024 года количество оформленных завещаний выросло на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

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Количество нотариальных бланков для оформления завещаний в первом полугодии 2021-2024 годов (Инфографика: Назарий Присяжнюк / LIGA.net) Примечание: Следует понимать, что на одно нотариальное действие не всегда идет только один нотариальный бланк. Соответственно, количество действий является приблизительным и сравнивается с предыдущими годами. Следует понимать, что на одно нотариальное действие не всегда идет только один нотариальный бланк. Соответственно, количество действий является приблизительным и сравнивается с предыдущими годами.

Хотя количество бланков выросло по сравнению с 2023-м, оно все еще не достигло уровня 2021 года. Тогда украинцы оформили 75687 бланков для завещаний, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.

Однако по сравнению с 2022 годом количество использованных нотариальных бланков увеличилось на 71,8% по сравнению с первым полугодием 2022 года, когда оформили только 39 868 бланков. Это связано прежде всего с началом полномасштабного вторжения.

Завещание позволяет избежать многих споров и недоразумений, обеспечивая исполнение последней воли наследодателя.