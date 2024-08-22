Кількість використаних нотаріальних бланків зростає, проте ще не досягла рівня 2021 року

За перше півріччя 2024 року кількість оформлених заповітів зросла на 16,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це свідчать дані Опендатабот.

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Кількість нотаріальних бланків для оформлення заповітів у першому півріччі 2021-2024 років (Інфографіка: Назарій Присяжнюк / LIGA.net) Примітка: Варто розуміти, що на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками. Варто розуміти, що на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками.

Хоча кількість бланків зросла порівняно з 2023-м, вона все ще не досягла рівня 2021 року. Тоді українці оформили 75 687 бланків для заповітів, що на 9,7% більше, ніж у 2024 році.

Проте порівняно з 2022 роком кількість використаних нотаріальних бланків збільшилася на 71,8% порівняно з першим півріччям 2022 року, коли оформили лише 39 868 бланків. Це пов'язано передусім з початком повномасштабного вторгнення.

Заповіт дозволяє уникнути багатьох суперечок та непорозумінь, забезпечуючи виконання останньої волі спадкодавця.